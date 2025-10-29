জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার
জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার
রাজনীতি

গণভোটের তারিখ ঘোষণায় যত দেরি হবে, জাতীয় নির্বাচন তত সংকটের মধ্যে পড়বে: গোলাম পরওয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

অবিলম্বে গণভোটের তারিখ ঘোষণার দাবি জানিয়ে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, গণভোটের তারিখ ঘোষণায় যত দেরি হবে, জাতীয় নির্বাচন তত সংকটের মধ্যে পড়বে।

আজ বুধবার দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুস সালাম হলে জামায়াতের সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে থাকা দলগুলোর এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে মিয়া গোলাম পরওয়ার এ কথা বলেন।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশের ওপর প্রতিক্রিয়া ও আন্দোলনরত দলগুলোর পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণার লক্ষ্যে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে অভিন্ন ৫ দাবিতে আন্দোলনরত রাজনৈতিক দলগুলো।

সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ঐকমত্য কমিশন সরকারের কাছে যে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে, সেখানে গণভোট কখন হবে, সেটি স্পষ্ট করে বলেনি। এর মাধ্যমে গণভোটের তারিখ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ফলে একটা জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ‘বল’ চলে গেছে সরকারের কোর্টে। এ বিষয়ে এখন সরকারকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

গোলাম পরওয়ার আরও বলেন, ‘ঐকমত্য কমিশন যদি সুনির্দিষ্ট করে জাতীয় নির্বাচনের আগে আসছে নভেম্বরে গণভোটের তারিখ ঘোষণা করত, তাহলে ঝামেলা সৃষ্টি হতো না। এখন সরকারের দায়িত্ব খুব দ্রুত গণভোটের তারিখ ঘোষণা করা।’

Also read:জাতীয় নির্বাচন ঠিক সময়ে না হলেও গণভোট আগে দিতে হবে: জামায়াত নেতা তাহের

মিয়া গোলাম পরওয়ার নভেম্বরের মধ্যে গণভোটের তারিখ ঘোষণার জন্য প্রধান উপদেষ্টার প্রতি দাবি জানান। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার ও ঐকমত্য কমিশনের প্রধান হিসেবে জাতিকে সংকটমুক্ত করা এবং রাজনীতির আকাশে যেই মেঘ জমেছে, সেটাকে দূর করে আলোর দিশা দেওয়ার দায়িত্ব এখন প্রধান উপদেষ্টার।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব মাওলানা ইউনুছ আহমাদ। তিনি সমমনা দলগুলোর পক্ষে আগামীকাল বৃহস্পতিবার পাঁচ দফা দাবি আদায়ে নির্বাচন কমিশনে স্মারকলিপি প্রদান এবং ৩ নভেম্বর সমমনা দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকের পর সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণার কথা বলেন।

Also read:ইতিবাচকভাবে দেখছে জামায়াতে ইসলামী

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান, খেলাফত মজলিসের মহাসচিব আহমদ আবদুল কাদের, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের জ্যেষ্ঠ নায়েবে আমির ইউসুফ আশরাফ, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির মহাসচিব মুসা বিন ইযহার, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিব ইউসুফ সাদিক হক্কানী, নায়েবে আমির মুজিবুর রহমান হামিদী, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির মহাসচিব নিজামুল হক নাঈম, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) মুখপাত্র রাশেদ প্রধান প্রমুখ।

আরও পড়ুন