বিএফইউজের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল ২০২৫-এর উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা; ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজনীতি

লুটপাটের পাহারাদার হিসেবে গড়ে উঠেছে অনেক মিডিয়া: গোলাম পরওয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, দেশের অনেক মিডিয়া হাউস (গণমাধ্যম) এখন কোনো ব্যক্তি, ব্যবসায়ী বা মালিকের ‘পুঁজি রক্ষা’ অথবা কোনো রাজনীতিকের ‘রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা’ কিংবা ‘দুর্নীতি-লুটপাটের পাহারাদার’ হিসেবে গড়ে উঠেছে।

আজ শুক্রবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল ২০২৫-এর উদ্বোধনী অধিবেশনে এ কথা বলেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল।

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘আমাদের সাংবাদিকতা পেশার মূল কথা ছিল সমস্ত সত্য সংবাদকে পরিবেশন করা। সাদাকে সাদা বলা, কালোকে কালো বলা। আমরা তা বলতে পারছি না। একটা করপোরেট হাউসের দিকে তাকিয়ে, একজন পুঁজিপতির দিকে তাকিয়ে, রাজনীতির অঙ্গনে বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তিত্বের দিকে তাকিয়ে আমরা অনেক সময় সাদাকে সাদা বলতে পারি না। কালোকে কালো বলতে পারি না। আমরা একটা অন্ধকারের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি।’

রাজনৈতিক দল, জনগণ ও গণমাধ্যম—এই তিন শক্তির সমন্বয় একটি জাতিকে এগিয়ে নিতে পারে উল্লেখ করে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, নতুন বাংলাদেশ গড়তে হলে গণমাধ্যমকে তার ঐতিহ্যে ফিরে যেতে হবে। সাংবাদিকেরা যদি ত্যাগ স্বীকার করেন, সত্যকে অটুট রাখেন, তাহলে জাতির সামনে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

সাংবাদিকদের নিজ নিজ সংগঠনে বিভক্তির প্রসঙ্গ টেনে গোলাম পরওয়ার বলেন, সাংবাদিকদের ঐক্য দুর্বল হলে গণমাধ্যমও দুর্বল হয়ে পড়ে। ঐক্য বজায় রাখতে পারলে সাংবাদিক সমাজ জাতিকে ঐক্যের পথে নেতৃত্ব দিতে পারে।

