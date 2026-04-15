মহানবীকে (সা.)–কে কটূক্তির দায়ে মৃত্যুদণ্ডের আইন চান সংসদ সদস্য হানজালা

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)–কে কটূক্তির দায়ে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে জাতীয় সংসদে আইন পাস করার দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের সংসদ সদস্য সাইদ উদ্দিন আহমাদ হানজালা। আজ বুধবার জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এই দাবি জানান। একই সঙ্গে যারা মহানবী (সা.)–কে শেষ নবী হিসেবে স্বীকার করে না, তাদের অমুসলিম ঘোষণা করতে আইন করারও দাবি তুলেছেন তিনি।
মাদারীপুর–১ আসনের সংসদ সদস্য হানজালা বলেন, ‘আমরা বারবার দেখছি, কিছুদিন পরপর কারা যেন কীভাবে এসে আল্লাহর নবীর শানে কটূক্তি করে। নবীকে নিয়ে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। এর প্রতিবাদে রাস্তাঘাটে আন্দোলন করতে গিয়ে কত মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে।’
হানজালা বলেন, যারা নবীকে নিয়ে কটূক্তি করে, নবীর নামে গালিগালাজ করে, তাদের মৃত্যুদণ্ড—এই আইন যেন সংসদ থেকে পাস করা হয়।
এই সংসদ সদস্য বলেন, দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, দেশে এমন একটি পার্ট (গোষ্ঠী) রয়েছে, সেই পার্টের একাংশের মানুষ নবী (সা.)–কে অস্বীকার করে নিজেদের মুসলমান দাবি করে। এ বিষয়ে অনেকের ধারণা আছে, তারা জানে। এই আন্দোলন করতে গিয়ে অনেক মুসলমানকে রাস্তায় শহীদ হতে হয়েছে। আন্দোলন করতে হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে আজও সেই আন্দোলন চলছে।
হানজালা বলেন, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলব, আপনি বাংলাদেশে একটি ইতিহাস রচনা করে যাবেন। আপনার মাধ্যমে যদি এটা স্বীকৃতি পায়, যারা নবী (সা.)–কে অস্বীকার করে, তারা কোনো দিন মুসলমান থাকতে পারে না। এটা আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ থেকে ঘোষণা হবে, সেটা আমরা চাই।’