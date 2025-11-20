ইসির শক্ত ভূমিকা চায় দলগুলো

ইসি থেকে রিটার্নিং কর্মকর্তা করার প্রস্তাব বিএনপির।
সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) নিরপেক্ষ থেকে শক্ত ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। আবার ইসি কতটা কার্যকর ভূমিকা নিতে পারবে, সেটা নিয়েও কোনো কোনো দলের সংশয় রয়েছে।
গতকাল বুধবার দলগুলোর সঙ্গে ইসির সংলাপে এমন মতামত উঠে আসে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ করছে ইসি। এর অংশ হিসেবে গতকাল নির্বাচন ভবনে দুই পর্বে মোট ১২টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ করে ইসি। সকালে জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) ৭টি দল এবং বিকেলে বিএনপিসহ ৫টি দল সংলাপে অংশ নেয়।
সংলাপে অংশ নিয়ে বিএনপি আগামী সংসদ নির্বাচনে ইসির নিজস্ব কর্মকর্তাদের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। অন্যদিকে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের লটারির মাধ্যমে বদলির ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী।
এ ছাড়া সংলাপে অংশ নেওয়া দলগুলোর পক্ষ থেকে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে অন্তত পাঁচজন করে সেনাসদস্য মোতায়েন, আওয়ামী লীগের পদধারী নেতাদের স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার সুযোগ না দেওয়া, নির্বাচনী প্রচারে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপতথ্য ছড়ানো রোধে ব্যবস্থা নেওয়া, নির্বাচনী পরিবেশ পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করা, নির্বাচনে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিতে ব্যবস্থা নেওয়া, নির্বাচনী আইনবিধি সংস্কারে দলগুলোর সঙ্গে আবার আলোচনা করা, ভোটকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা ব্যবহার করার পরামর্শ এসেছে।
জোটবদ্ধ নির্বাচনে দলীয় প্রতীকের ব্যবহার নিয়ে আইনে যে সংশোধনী আনা হয়েছে, সেটা নিয়েও দলগুলোর কাছ থেকে পক্ষে-বিপক্ষে বক্তব্য এসেছে সংলাপে।
সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে রাজনৈতিক দলগুলোর সহায়তা চেয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন। গতকাল বিকেলের সংলাপে সিইসি বলেন, সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে অন্তর্বর্তী সরকার ও ইসি ওয়াদাবদ্ধ। এ ক্ষেত্রে দলগুলোর সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি। ইসি নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করবে। ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আনতে উদ্বুদ্ধ করতে তিনি দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।
সিইসি আরও বলেন, দেশের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বাস্তবতাটা মেনে নিয়েই ইসিকে এগোতে হবে। দলগুলোর পরামর্শ ইসি বিবেচনায় রাখবে। তিনি জানান, গণভোটের আইন হওয়ার পর এ বিষয়ে কাজ শুরু করবে ইসি।
সংলাপে নির্বাচন কমিশনার তাহমিদা আহমদ, আনোয়ারুল ইসলাম সরকার ও আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। সংলাপ সঞ্চালনা করেন ইসি সচিব আখতার আহমেদ।
ইসি ১৩ নভেম্বর নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ শুরু করে। এখন ইসিতে নিবন্ধিত দল আছে ৫৬টি। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের নিবন্ধন স্থগিত আছে।
ইসি সূত্র জানায়, গতকাল পর্যন্ত ৪৯টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে সংলাপে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) ও তৃণমূল বিএনপি বাদে বাকি ৪৭টি দল সংলাপে অংশ নিয়েছে। এ ছাড়া ইসিতে নিবন্ধিত জাতীয় পার্টি (জাপা), আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলের শরিক দল জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি, গণতন্ত্রী পার্টি, তরীকত ফেডারেশনকে এখনো আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।
জানতে চাইলে নির্বাচন কমিশনার আনোয়ারুল ইসলাম সরকার প্রথম আলোকে বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা এই পর্যায়ে শেষ। কিছু দলের নিবন্ধনের আবেদন নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে। কোনো দল নিবন্ধন পেলে তাদের সঙ্গে আবার আলোচনা হতে পারে।
জাপা ও ১৪ দলের শরিকদের সংলাপে ডাকা হবে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে এই নির্বাচন কমিশনার বলেন, এ বিষয়ে ইসি এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি।
সাধারণত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৬৪ জেলার জেলা প্রশাসক (ডিসি) এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনাররা রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এবং ক্ষেত্রবিশেষে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। গতকালের সংলাপে বিএনপির পক্ষ থেকে ডিসি ও ইউএনওদের বদলে ইসির কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব দেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান। বিএনপির চার সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল সংলাপে অংশ নেয়।
আবদুল মঈন খান সংলাপে বলেন, নির্বাচনে কয়েক লাখ নির্বাচন কর্মকর্তা প্রয়োজন। ইসির এত লোকবল নেই। কিন্তু ইসির যতটুকু জনবল আছে, তার সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে। ইসির উদ্দেশে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘একবার সাহস করে এই সিদ্ধান্তটা নেন যে রিটার্নিং অফিসার আপনাদের নির্বাচন কমিশন থেকে থাকবে। অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার আপনাদের নির্বাচন কমিশনের ডেডিকেটেড লোকেরা হবে। দেখবেন এই একটা সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আসবে।’
আবদুল মঈন খান বলেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চারটি বোতাম আছে। একটি হচ্ছে ডিসি, একটি হচ্ছে এসপি, একটি হচ্ছে ইউএনও, আরেকটি হচ্ছে ওসি। এ চারটি বোতাম টেপা হয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে। ৩০০ আসনে নির্বাচনের ফলাফল বের হয়ে আসে। এ পদ্ধতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, তাঁরা ইসিকে সব সহায়তা করবেন। কিন্তু ইসিকে শক্ত থাকতে হবে। সরকারের কাছে ইসি নতজানু থাকলে নিরপেক্ষ নির্বাচন করা সম্ভব হবে না।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন সংলাপে বলেন, ভোটের মাঠের মতো অনলাইন প্ল্যাটফর্মেও সবার জন্য সমান সুযোগ (লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড) গুরুত্বপূর্ণ। নানাভাবে অনেকের চরিত্র হনন, ভুয়া তথ্য, অপতথ্য, এআই ব্যবহার করে নানা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। তিনি ইসির অধীনে কেন্দ্রীয়ভাবে এবং উপজেলা পর্যায়ে ফ্যাক্ট চেকিংয়ের ব্যবস্থা রাখা; প্রয়োজনে ফেসবুক, ইউটিউবের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর সঙ্গে কথা বলা; বিভিন্ন সংস্থার সহায়তা নেওয়ার পরামর্শ দেন।
বিএনপির প্রতিনিধিদলে অন্যদের মধ্যে ছিলেন দলটির আইনবিষয়ক সম্পাদক কায়সার কামাল ও সাবেক সচিব মো. জকরিয়া।
জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বদলির পেছনে কোনো একটা উদ্দেশ্য আছে বলে মনে করে জামায়াতে ইসলামী। তারা তফসিলের পর লটারির মাধ্যমে মাঠ প্রশাসনে বদলি ও পদায়নের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দিয়েছে। এ ছাড়া তফসিল ঘোষণার আগেই সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে ব্যবস্থা নেওয়া এবং ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা ব্যবহারের বিধান রাখার পরামর্শ দেয় দলটি।
গতকালের সংলাপে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘এক মাসও হয়নি, ২০ দিনও হয়নি, একজন ডিসি সেখানে চলে গিয়েছেন (বদলি)। সেটাও হঠাৎ করে। আবার এই সপ্তাহের মধ্যে অনেককে রদবদল করা হয়েছে। এটার পেছনে মনে হয় যেন কোনো একটা ডিজাইন করে, একটা উদ্দেশ্যে এই কাজটা কোনো জায়গা থেকে হচ্ছে।’
লটারির মাধ্যমে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বদলির পক্ষে মত তুলে ধরে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, লটারির মাধ্যমে বদলি করা হলে এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকবে না। তিনি বলেন, এর আগেও কয়েকটি নির্বাচন কমিশনের সময়ে তফসিল ঘোষণার পর এক রাতে সব ডিসি-এসপির বদলি হয়েছে। তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ছিল না। এমন সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হলেও নির্বাচনী আচরণবিধিতে তার উল্লেখ না থাকার বিষয়ে ইসির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মিয়া গোলাম পরওয়ার। পোস্টাল ব্যালটে প্রবাসীরা কীভাবে গণভোট দেবেন, সে বিষয় স্পষ্ট করা, প্রবাসী ভোটের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) বিকল্প হিসেবে পাসপোর্টের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশনের বিধান করার প্রস্তাব দেন তিনি।
সংলাপে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে আরও অংশ নেন দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ ও আইনজীবী শিশির মনির।
নতুন নিবন্ধন পাওয়া এনসিপির তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল সংলাপে অংশ নেয়। ইসিকে নিরপেক্ষ থাকার আহ্বান জানিয়ে এনসিপির মুখ্য সমন্বয়কারী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ইসি যদি তার স্বতন্ত্র অবস্থান বজায় রাখতে পারে এবং তার প্রতিশ্রুতি যদি সংবিধানের কাছে হয়, কোনো রাজনৈতিক দলের কাছে না হয়, তাহলে এনসিপি ইসিকে শতভাগ সহযোগিতা করবে।
নির্বাচনী আচরণবিধি প্রয়োগ করার সামর্থ্য ইসির আছে কি না, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব জহিরুল ইসলাম মুসা। নির্বাচনী আচরণবিধির ৭ ধারার চ উপধারাই ইসির ‘প্রথম পরীক্ষা’, এমন মন্তব্য করে জহিরুল ইসলাম সংলাপে বলেন, ‘বিএনপির বর্তমান প্রধান হচ্ছেন বেগম খালেদা জিয়া। সে ক্ষেত্রে তারেক রহমানের ছবি বিএনপির কোনো প্রার্থী যদি ব্যবহার করেন, তাহলে কমিশনকে তার ওপর এই বিধিমালা প্রয়োগ করতে হবে। তখন এই কমিশনের সক্ষমতাটা দেখা যাবে।’
এনসিপির প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা।
চাপের মুখে একটি দলের প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে ইসির ভূমিকার সমালোচনা করেন গণ অধিকার পরিষদের সদস্যসচিব রাশেদ খাঁন। বিকেলের সংলাপে তিনি অভিযোগ করেন, ইসি মেরুদণ্ড সোজা রেখে কাজ করতে পারছে না।
নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করাকেই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মনে করেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি। সংলাপে অংশ নিয়ে তিনি সরকার, ইসি ও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ‘নির্বাচনী পরিবেশ মনিটরিং কমিটি’ গঠনের দাবি জানান। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতা না থাকলে ইসি কেবল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে ভালো নির্বাচন করতে পারবে না। অতীতে যখন রাজনৈতিক দলগুলো সহযোগিতা করেছে, তখনই কেবল দেশে ভালো নির্বাচন হয়েছে।
সকালের সংলাপে মোট সাতটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। দলগুলো হলো বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি, বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি (বিএমজেপি), ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ, গণসংহতি আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ও বাংলাদেশ লেবার পার্টি। বিকেলের সংলাপে বিএনপি ছাড়াও নাগরিক ঐক্য, গণ অধিকার পরিষদ, বাসদ (মার্ক্সবাদী) ও রিপাবলিকান পার্টি অংশ নেয়।
সংলাপে অংশ নেওয়া দলগুলোর মধ্যে এনসিপি, মাইনরিটি জনতা পার্টি জোটের প্রার্থীকে নিজের দলের প্রতীকে নির্বাচন করার সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানায়। অন্যদিকে গণসংহতি আন্দোলন, এনডিএম ও লেবার পার্টি মনে করে, জোটের প্রার্থীদের জোটের প্রতীকে নির্বাচন করার সুযোগ দেওয়া উচিত।