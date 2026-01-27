ঢাকা-১৬ আসনে বিএনপির প্রার্থী আমিনুল হক
ঢাকা-১৬ আসনে বিএনপির প্রার্থী আমিনুল হক
রাজনীতি

জামায়াত এনআইডি কার্ড ও মোবাইল নাম্বার চাইছে, দেবেন না: বিএনপি প্রার্থী আমিনুল

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকা-১৬ আসনে বিএনপির প্রার্থী আমিনুল হকের অভিযোগ, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঘরে ঘরে গিয়ে এনআইডি কার্ড ও মোবাইল নাম্বার চাইছে। কাউকে এসব না দিতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে আমিনুল হক প্রথম আলোর কাছে এমন অভিযোগ করেন। এ সময় তিনি রাজধানীর মিরপুরের বেনারসিপল্লিতে নির্বাচনী জনসংযোগ করছিলেন। ওই আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. আবদুল বাতেন।

বিএনপি প্রার্থী আমিনুল হক বলেন, ‘দু-একটি রাজনৈতিক দল তারা তাদের ভোটের রাজনীতিতে বিভিন্ন অপপ্রচার, মিথ্যাচারের আশ্রয় নিচ্ছে। তারা ঘরে ঘরে গিয়ে নম্বর নিচ্ছে বিকাশে টাকা দেওয়ার জন্য। তারা ঘরে ঘরে গিয়ে এনআইডি নম্বর নিচ্ছে, যাতে সেই এনআইডি নম্বর দিয়ে তারা এনআইডি কার্ড জালিয়াতি করে ভোটের মাঠে কারচুপি করতে পারে।’

বিষয়গুলো রিটার্নিং কর্মকর্তা ও নির্বাচন কমিশনকে অবগত করা হয়েছে জানিয়ে আমিনুল হক বলেন, ‘আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে গত দুই দিনের। তাঁরা কিছু কিছু জায়গায় গিয়ে বিকাশে টাকাটা দিয়েছে। বিকাশে না দিতে পেরে অনেক জায়গায় দেখা গেছে, তারা হাতে হাতে ৫০০ টাকা করে দিচ্ছে।’ সাধারণ মানুষ এ বিষয়টি বুঝতে পারলে তারা পালিয়ে গেছেন বলেও জানান তিনি।

এসব বিষয়ে এলাকাবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে আমিনুল হক বলেন, ‘যে–ই হোক না কেন, যদি আমার নামও বলে যে এনআইডি কার্ড বা মোবাইল নম্বর দেন। তখনো যাতে এনআইডি কার্ড ও মোবাইল নম্বর না দেওয়া হয়। কারণ জামাত (জামায়াতে ইসলামী) এ কাজটি করছে।’

জামায়াতের এই ছলচাতুরী জনগণ বুঝে ফেলায় এখন বিএনপির নাম ধরে এসব করানো হচ্ছে অভিযোগ জানিয়ে আমিনুল হক বলেন, ‘তারা আমাদের নাম ধরে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে। গিয়ে বলছে, বিএনপি থেকে আমরা আসছি। আপনার এনআইডি নম্বর দেন, আপনার মোবাইল নম্বর দেন। এ ধরনের মিথ্যাচার, প্রোপাগান্ডা করছে। এ জন্যই আমি বলতে চাই, যদি আমার নামও ব্যবহার করে, কেউ কোনো এনআইডি নম্বর বা মোবাইল নম্বর দেবেন না।’ নির্বাচন কমিশনে এসব বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে লিখিত অভিযোগ দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলেও জানান তিনি।

রাজধানীর মিরপুরের বেনারসিপল্লিতে নির্বাচনী জনসংযোগ করেন ঢাকা-১৬ আসনে বিএনপির প্রার্থী আমিনুল হক

আমিনুল ইসলাম বলেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বে তারা আগামীর রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন এনে দলমত-নির্বিশেষে সবার আস্থা অর্জন করতে চান। অতীতে ভিন্ন মতের ওপর দমন-নিপীড়নের বদলে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে ভালোবাসা ও আন্তরিকতার রাজনীতি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেন তিনি। ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে সরকার গঠন করতে পারলে বিএনপি জনগণের দল হিসেবে সব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে বলেও জানান তিনি।

নির্বাচনী প্রচারণার ষষ্ঠ দিনে আমিনুল হক ঢাকা উত্তর সিটির ৩ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার মিরপুর-১০ নম্বর সেকশনের এ-ব্লক, শহীদ আবু তালেব স্কুল রোড, ৮ নম্বর রোড, ১৪ নম্বর লেন, ঝুটপট্টি, বেনারসিপল্লি এলাকায় গণসংযোগ করেন। বিকেলে এই প্রার্থীর ডি ব্লক এলাকায় প্রচারণা চালানোর কথা রয়েছে।

আরও পড়ুন