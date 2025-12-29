শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে প্রতিদিন দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত অবরোধ কর্মসূচি পালন করছে ইনকিলাব মঞ্চ। সোমবার, ২৯ ডিসেম্বর
রাজনীতি

‘স্যালুটিং আওয়ার কালচারাল হিরো’

ওসমান হাদির স্মরণে ইনকিলাব মঞ্চের অনলাইন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির স্মরণে ‘স্যালুটিং আওয়ার কালচারাল হিরো’ শিরোনামে একটি অনলাইন প্রচার কর্মসূচির ঘোষণা করেছে ইনকিলাব মঞ্চ। সোমবার রাত আটটার দিকে শাহবাগে অবরোধ থেকে সংগঠনটির সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

এ সময় অন্যদের মধ্যে মঞ্চের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার মুখপাত্র ও ডাকসু নেত্রী ফাতিমা তাসনিম জুমা এবং রাকসুর জিএস সালাহউদ্দিন আম্মার উপস্থিত ছিলেন।

কর্মসূচি ঘোষণা করে আবদুল্লাহ আল জাবের বলেন, ‘কালচারাল আইকন শহীদ ওসমান হাদিকে স্বীকৃতি দিতে আজ রাত ১২টা থেকে সকল অনলাইন প্ল্যাটফর্মে “স্যালুটিং আওয়ার কালচারাল হিরো” শিরোনামে প্রচারণা চালাবেন। হাদিকে নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র, আবৃত্তি, ডিজিটাল কনটেন্ট সামাজিক মাধ্যম, মূলধারার গণমাধ্যমে এই প্রচারণা চালাবেন।’

শাহবাগে অবস্থান কর্মসূচির ধারাবাহিকতার কথা উল্লেখ করে আবদুল্লাহ আল জাবের বলেন, ‘পরের দিন আবার আমরা শাহবাগে ফিরে আসবো। আমরা এইখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য আসি নাই।’

ইনসাফের লড়াই থামবে না উল্লেখ করে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব বলেন, ‘ভয় দেখিয়ে ইনসাফের এই লড়াই থামানো যাবে না। একবার ভয় পেয়ে গেলে আজাদি ধরা দেবে না। কালকের পরে আমরা চূড়ান্ত লড়াইয়ে নামব।’

শরিফ ওসমান বিন হাদির হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে গত শুক্রবার দুপুর থেকে রাজধানীর শাহবাগে প্রতিদিন দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত অবরোধ কর্মসূচি পালন করছে ইনকিলাব মঞ্চ। তাদের এই কর্মসূচিতে নারী, শিশুসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ অংশ নিচ্ছেন। গত রোববার এই অবরোধ থেকে চার দফা দাবি জানানো হয়। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে ওসমান হাদি হত্যার বিচার, বাংলাদেশে থাকা ভারতীয়দের কাজের অনুমতি বাতিল এবং আন্তর্জাতিক আদালতে ভারতের বিরুদ্ধে মামলা করা। এই দাবিতে সোমবার চতুর্থ দিনের মতো অবরোধ পালন করেন তাঁরা।

