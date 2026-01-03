তারেক রহমানের সঙ্গে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতাদের সাক্ষাৎ

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এবং সনাতন সম্প্রদায়ের নেতারা।
শনিবার সন্ধ্যা সাতটার পর শোক জানানোর পাশাপাশি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ঐক্য পরিষদের নেতারা। রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী এ সাক্ষাৎ হয়।
বৈঠক শেষে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সুব্রত চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, তাঁদের দাবিদাওয়া বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে থাকবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। বিএনপি সরকার গঠন করার সুযোগ পেলে মানবিক বাংলাদেশ গড়তে সবার সহযোগিতা নিয়ে কাজ করবে, বৈঠকে এমন বিষয় আলোচনায় এসেছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠকে দীর্ঘ রাজনৈতিক আলাপ হয়েছে উল্লেখ সুব্রত চৌধুরী বলেন, সামনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাজের বিষয়ে এবং সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।
বৈঠকে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ছাড়াও হিন্দু নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পূজা উদ্যাপন পরিষদের সভাপতি বাসুদেব ধর, সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ শর্মা, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজল দেবনাথ, ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সুব্রত চৌধুরী, ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি চিত্ত রঞ্জন মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক ডি এন চ্যাটার্জী, মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাপস চন্দ্র পাল।