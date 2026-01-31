ভোটের মাধ্যমে দুর্নীতি ও চাঁদাবাজির জবাব দেবে জনগণ: তাসলিমা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণ ভোটের মাধ্যমে চাঁদাবাজি, দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে জবাব দেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন ঢাকা-১২ আসনে গণসংহতি আন্দোলনের প্রার্থী তাসলিমা আখতার। আজ শনিবার রাজধানীর তেজগাঁও ও ইন্দিরা রোড এলাকায় গণসংযোগকালে তিনি এ কথা বলেন।
নির্বাচনে তাসলিমা আখতার ‘মাথাল’ প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ‘কথা-কাজে মিল চাই, নাগরিক মর্যাদার বাংলাদেশ চাই’ স্লোগানকে সামনে রেখে তিনি নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছেন।
গণসংযোগকালে তাসলিমা আখতার বলেন, জনগণ চাঁদাবাজি, দুর্নীতি ও অনিয়মের বন্দোবস্ত প্রত্যাখ্যান করেছে। আগামী দিনে তারা প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তন দেখতে চায়। আগামী নির্বাচনে জনগণ পরিবর্তনের পক্ষের শক্তিকে ভোট দিয়ে চাঁদাবাজি, দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে জবাব দেবে।
শনিবার সকালে তেজগাঁও কলেজ এলাকা থেকে তাসলিমা আখতার তাঁর গণসংযোগ শুরু করেন। পরে তিনি ইন্দিরা রোড ও আশপাশের এলাকায় ব্যবসায়ী ও দোকানমালিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ সময় গণসংহতি আন্দোলনের ঢাকা মহানগরের নেতা-কর্মীরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন।
আগামীকাল রোববার ঢাকা-১২ আসনের বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় প্রচার চালাবেন গণসংহতি আন্দোলনের এই প্রার্থী।