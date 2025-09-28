হাজি সেলিম
হাজি সেলিম
রাজনীতি

হাজি সেলিমের চকবাজারের বাসায় যৌথ বাহিনীর অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদক

আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য হাজি সেলিমের পুরান ঢাকার চকবাজারের বাসায় অভিযান চালিয়েছে যৌথ বাহিনী। আজ রোববার বেলা ১১টার পর চকবাজারের দেবীদাস ঘাট লেনের ‘গুলশান আরা মাসুদ’ নামের ওই বাড়িতে অভিযান শুরু হয়। তবে কী কারণে এ অভিযান চালানো হয়েছে, সে বিষয়ে এখনো কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে পুলিশের লালবাগ বিভাগের উপকমিশনার মল্লিক আহসান উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত তিনি জানেন না। তবে তাঁরা পুলিশ চেয়েছিলেন, সে অনুযায়ী সহায়তা করতে পুলিশ দেওয়া হয়েছে।

গণ–অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গত বছরের ১ সেপ্টেম্বর পুরান ঢাকার বংশাল এলাকা থেকে হাজি সেলিমকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। হাজি সেলিম প্রথমবার ঢাকা-৮ আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন ১৯৯৬ সালে। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী প্রয়াত নাসির উদ্দিন আহমেদের (পিন্টু) কাছে তিনি পরাজিত হন।

২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ঢাকা-৭ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন হাজি সেলিম। ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারও আওয়ামী লীগের টিকিটে এমপি নির্বাচিত হন তিনি। তবে দুর্নীতির মামলায় ১০ বছরের সাজা হওয়ায় তাঁর সংসদ সদস্য পদ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সেই মামলায় তাঁকে কারাগারেও যেতে হয়েছিল, পরে অবশ্য জামিনে মুক্ত হন।

গত বছরের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হাজি সেলিম প্রার্থী হননি। তাঁর ছেলে সোলায়মান মোহাম্মদ সেলিম আওয়ামী লীগের মনোনয়নে ঢাকা-৭ আসন থেকে নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনিও গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন।

আরও পড়ুন