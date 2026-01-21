বিএনপির নির্বাচনী থিম সংয়ের ভিডিওতে এই চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। বুধবার দিবাগত রাত ১২টার পর রাজধানীর গুলশানের লেকশোর হোটেলে থিম সংয়ের উদ্বোধন হয়
রাজনীতি

বিএনপির নির্বাচনী ‘থিম সং’ প্রকাশ, ধানের শীষ ঘিরে বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) তাদের নির্বাচনী থিম সং প্রকাশ করেছে। বুধবার দিবাগত রাত ১২টার পর রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে থিম সংটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

গুলশানের হোটেল লেকশোরে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী থিম সংয়ের উদ্বোধন করেন। গানে ‘ভোট দিবেন কিসে ধানের শীষে’, ‘সবার আগে বাংলাদেশ’সহ দলের একাধিক পরিচিত নির্বাচনী স্লোগান যুক্ত করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্যে রুহুল কবির রিজভী বলেন, পরমাণুর কেন্দ্রে যেমন প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রনের মধ্যে একটি দৃঢ় বন্ধন থাকে, তেমনি বিএনপি বিশ্বাস করে একটি সুসংহত রাষ্ট্রীয় দর্শনে—বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে। এই দর্শনের প্রতীক হচ্ছে ধানের শীষ। তিনি আরও বলেন, এই প্রতীক শেখ হাসিনা যেমন মুছে দিতে পারেননি, তেমনি আর কেউ পারবে না। ধানের শীষ মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে মিশে আছে।

বিএনপি নেতারা জানান, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে থিম সংটি মাঠপর্যায়সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার করা হবে। এই গানের মাধ্যমে দলের রাজনৈতিক বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে আরও প্রাণবন্তভাবে তুলে ধরার লক্ষ্য রয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র ও দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপদেষ্টা মাহদী আমীন ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ইসমাইল জবিউল্লাহসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

