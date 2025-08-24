ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ব্রেইল পদ্ধতিতে ভোট দিতে পারবেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা। এর জন্য আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে আগ্রহীদের আবেদন করতে বলা হয়েছে।
রোববার চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, ২০২৫ সালের ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ব্রেইল পদ্ধতিতে কিছুসংখ্যক ব্যালট পেপার ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যেসব শিক্ষার্থী/ভোটার ব্রেইলে ভোটদানে ইচ্ছুক, তাঁদের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের জন্য নির্বাচন কমিশন বরাবর এবং হল সংসদের জন্য আবাসিক হলের রিটার্নিং কর্মকর্তা বরাবর ২৬ আগস্টের মধ্যে আবেদন অথবা সরাসরি যোগাযোগ করার জন্য বলা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ডাকসুর ২৮টি পদের জন্য ৫০৯ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।