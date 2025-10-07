১২–দলীয় জোট ও জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের সঙ্গে গণতন্ত্র মঞ্চের বৈঠক

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে বড় দলগুলোর মধ্যে সমঝোতার পথ খোঁজার উদ্যোগের অংশ হিসেবে এবার ১২–দলীয় জোট ও জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের নেতাদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক বৈঠক করেছে গণতন্ত্র মঞ্চ। আজ মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর হাতিরপুলে গণসংহতি আন্দোলনের কার্যালয় ভবনে এ বৈঠক হয়।
এর আগে গত ১৮ সেপ্টেম্বর জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ও গণ অধিকার পরিষদের সঙ্গে এবং ২৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বাসদ (মার্ক্সবাদী), বাংলাদেশ জাসদ ও জাতীয় গণফ্রন্টের সঙ্গে বৈঠক করে গণতন্ত্র মঞ্চ।
আজ গণতন্ত্র মঞ্চের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেওয়া ১২–দলীয় জোট ও জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট বিএনপির সঙ্গে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলনে ছিল। ১২–দলীয় জোটে আছে জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর), বাংলাদেশ জাতীয় দল, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, বিকল্পধারা বাংলাদেশ, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি, ইসলামী ঐক্যজোটসহ ১২টি রাজনৈতিক দল। আর জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটে রয়েছে ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি), জাগপা (খন্দকার লুৎফুর), ডেমোক্রেটিক লীগ (ডিএল), বাংলাদেশ ন্যাপ, ন্যাপ-ভাসানী ও বাংলাদেশ সংখ্যালঘু জনতা পার্টিসহ ৯টি দল।
এই দুই জোটের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গণতন্ত্র মঞ্চভুক্ত দল গণসংহতি আন্দোলন বলেছে, জুলাই সনদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে দলগুলোর মধ্যকার মতানৈক্য দূর করে বৃহত্তর ঐকমত্য তৈরির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মতবিনিময় করছে গণতন্ত্র মঞ্চভুক্ত দলগুলো। এরই ধারাবাহিকতায় আজকের বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৈঠকে দলগুলোর নেতারা চলমান রাজনৈতিক সংকট ও সমাধানের বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি বিচার, সংস্কার ও নির্বাচনের পথরেখা নিয়ে আলোচনা করেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।