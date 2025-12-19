প্রথম আলো, ডেইলি স্টার ও ছায়ানটে হামলা পরিকল্পিত সন্ত্রাসী ঘটনা: বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি

দুই সংবাদপত্র—প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয় এবং ছায়ানটে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনাকে ‘পরিকল্পিত সন্ত্রাসী ঘটনা’ হিসেবে আখ্যা দিয়ে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি। আজ শুক্রবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে দলটি নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীরের ওপর হামলারও নিন্দা জানায়।
বিবৃতির শুরুতে গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যাওয়া ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।
বিবৃতিতে দলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেন, এসব সন্ত্রাসী ঘটনার দায়দায়িত্ব সরকারকে বহন করতে হবে। সরকারের নজিরবিহীন ব্যর্থতা ও নিষ্ক্রিয়তার কারণেই একের পর এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটছে। তিনি বলেন, অভ্যুত্থান–পরবর্তী বাংলাদেশে আবার কোনো ফ্যাসিস্ট উগ্রবাদের অবকাশ নেই।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য হলো দেশকে নৈরাজ্য ও সংঘাতের পথে ঠেলে দেওয়া, যাতে আগামী ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট বানচাল হয়ে যায়। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত গণপ্রতিরোধ জোরদার করারও আহ্বান জানিয়েছে দলটি।