আওয়ামী লীগ আমলে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতির তদন্ত হবে: মির্জা ফখরুল

আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন এই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এসব দুর্নীতির তদন্ত হবে বলে জানান তিনি।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলনের এক অধিবেশন শেষে এ কথা বলেন তিনি। স্থানীয় সরকারমন্ত্রী বলেন, গত ১৬ বছরে স্থানীয় সরকারের যোগাযোগব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে অবকাঠামো নির্মাণে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এসব অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত করা হবে। ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে বিষয়ে সরকার কঠোর অবস্থানে থাকবে বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দেন।
আগামী এক বছরের মধ্যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হবে বলে জানান মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ডিসিদের প্রতি নির্দেশনা দিয়ে মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ঘোষিত কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসকদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্য ও স্থানীয় সরকারের অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করে সমন্বিতভাবে কাজ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
জনগণের অংশীদারত্ব নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, জনগণই দেশের মালিক এবং তৃণমূল পর্যায়ে তাঁরাই সবকিছু নির্ধারণ করেন, তাই তাঁদের সঙ্গে নিয়েই উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে।
মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আরও বলেন, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীন রাস্তাঘাট উন্নয়ন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারের কর্মসূচিগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে তৃণমূলের মানুষের সেবা নিশ্চিত করা হবে।
ডিসি সম্মেলনকে সরকারের নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করে তিনি ভবিষ্যতে এ ধরনের মতবিনিময় আরও বাড়ানোর আশাবাদ ব্যক্ত করেন।