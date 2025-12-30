আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবর

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবর জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশের কিছুক্ষণের মধ্যেই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে খবর আসতে থাকে। আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা রয়টার্স, এএফপি, যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী দৈনিক দ্য নিউইয়র্ক টাইমস, সিএনএন, ওয়াশিংটন পোস্ট; যুক্তরাজ্যের বিবিসি, দ্য গার্ডিয়ান; কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরাসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে তাঁর মৃত্যু নিয়ে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে।
যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা রয়টার্স ‘৮০ বছর বয়সী বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যু’ শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনটিতে খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য অংশ তুলে ধরা হয়েছে।
ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, অনেকে আগামী বছরের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে খালেদা জিয়াকে আবার দেশের নেতৃত্ব নেওয়ার সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে দেখছিলেন।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে খালেদা জিয়া যে দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থতায় ভুগছিলেন, সে তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী দৈনিক দ্য নিউইয়র্ক টাইমস-এর শিরোনাম ‘বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া মারা গেছেন’। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, খালেদা জিয়া তিনবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা শিরোনাম করেছে, ‘বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যু, বয়স হয়েছিল ৮০ বছর’।
যুক্তরাজ্যের আরেক প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ান তাদের প্রতিবেদনে খালেদা জিয়ার সঙ্গে শেখ হাসিনার দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছে।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট মার্কিন বার্তা সংস্থা এপির বরাতে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। আরেক মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনও বার্তা সংস্থা এপির বরাতে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
পাকিস্তানের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম ডন বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও এএফপির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবর প্রকাশ করেছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইনে একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
তুরস্কের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সি বিএনপির বরাতে তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, দীর্ঘ সময় ধরে অসুস্থতায় ভোগার পর বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া মারা গেছেন। এতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশি রাজনীতিতে খালেদা জিয়াকে ‘আপসহীন নেত্রী’ বলে ডাকা হয়। তিনি এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ৯ বছরব্যাপী গণ-আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হন।