পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবসা আর নয়, সবাই পাবে সমান সুযোগ: আমীর খসরু

পৃষ্ঠপোষকতাভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অবসান ঘটিয়ে সামনে সমান প্রতিযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেছেন, ‘আগামী দিনে বাংলাদেশে পেট্রোনাইজড (পৃষ্ঠপোষকতা) ব্যবসা চলবে না। সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (সবার জন্য সমান সুযোগ) নিশ্চিত করা হবে—ইনশা আল্লাহ।’
আজ বুধবার দুপুরে ঢাকার আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) গার্মেন্ট টেকনোলজি বাংলাদেশ (জিটিবি) ও গ্যাপেক্সপো প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অধিবেশনে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এ কথাগুলো বলেন। এএসকে ট্রেড শো অ্যান্ড এক্সিবিশন এবং বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএপিএমইএ) এই আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান, বিজিএমইএর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সেলিম রহমান, বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, বিজিএপিএমইএর সভাপতি মো. শাহরিয়ার, এএসকে ট্রেড অ্যান্ড এক্সিবিশনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক টিপু সুলতান ভূঁইয়া।
বিএনপি নেতা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, দেশের শতভাগ রপ্তানিমুখী যেকোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি সুবিধা ও বন্ডেড ওয়ারহাউস সুবিধার আওতায় আনা হবে। তিনি বলেন, ‘তৈরি পোশাকশিল্প যে সুবিধা পাচ্ছে, অন্য সব রপ্তানি খাতও সেই সুযোগ পাবে। কেউ বঞ্চিত থাকবে না।’
প্রতিবছর বন্ড লাইসেন্স নবায়নের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন আমীর খসরু। তাঁর ভাষায়, ‘প্রতিবছর কেন রিনিউ (নবায়ন) করতে হবে? রিনিউ মানেই আমরা জানি কী হয়।’ তিনি বলেন, আগামী দিনে ব্যবসা সহজ এবং ব্যবসার খরচ কমাতে বিভিন্ন খাতে নিয়মকানুন শিথিল ও বাণিজ্য উদারীকরণের দিকে যাবে তাঁর দল।
উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, সরকার যত নীতি দেবে, শেষ পর্যন্ত অনেস্টির (সততা) জায়গাটা ব্যবসায়ীদের নিজেদেরই ধরে রাখতে হবে। কিছু মানুষ অসৎ কাজ করলে সৎ ব্যবসায়ীরাই সাফার (কষ্ট) করেন।
বাণিজ্য সংগঠনগুলোর মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ বা সেলফ-রেগুলেশন ব্যবস্থার ওপরও গুরুত্ব দিয়ে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘আপনাদের অ্যাসোসিয়েশন (বাণিজ্য সংগঠন) থেকেই অসৎ কর্মকাণ্ডে বাধা দিতে হবে। সেলফ রেগুলেশন থাকলে সরকারেরও সেখানে হস্তক্ষেপের দরকার নেই।’
ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক দিকনির্দেশনা তুলে ধরে আমীর খসরু বলেন, ‘আমাদের স্লোগান—বাংলাদেশ ইজ গোয়িং টু বি এ ট্রেডিং পোস্ট ওপেন ২৪/৭। দেশ-বিদেশের সবাইকে সুযোগ দিতে হবে।’ তিনি আরও বলেন, কর্মসংস্থান বাড়াতে হলে বিনিয়োগ বাড়ানো ছাড়া উপায় নেই। এ জন্য সাধারণ মানুষেরও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল যদি সাধারণ মানুষ না পায়, তাহলে সেই উন্নয়নের কোনো মূল্য নেই বলে মনে করেন আমীর খসরু। বিএনপি আমলে ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে সহজেই প্রবেশ করতে পারতেন—এমন দাবি করে তুলে তিনি বলেন, ‘ডোর তখন সব সময় ওপেন ছিল। ভবিষ্যতেও খোলা থাকবে।’
ব্যবসায়ীদের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, ‘আপনারা বলুন কোথায় দুর্বলতা, কোথায় সমস্যা। আমরা ডিরেগুলেশন ও নীতিগত সংস্কারের মাধ্যমে সমাধানে যাব—ইনশা আল্লাহ।’