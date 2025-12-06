জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন। আজ শনিবার রাজধানীর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে ন্যাশনাল প্রফেশনালস অ্যালায়েন্সের (এনপিএ) আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন। আজ শনিবার রাজধানীর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে ন্যাশনাল প্রফেশনালস অ্যালায়েন্সের (এনপিএ) আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে
রাজনীতি

বিএনপি–জামায়াত এখন অস্ত্রের রাজনীতির মহড়ায়: আখতার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী উভয় দলকে অস্ত্রবাজির জন্য দায়ী করে তাদের আওয়ামী লীগের পরিণতি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন।

জুলাই অভ্যুত্থানের সময় দল দুটির সঙ্গে থাকলেও নির্বাচনের আগে তাদের তৎপরতার সমালোচনা করে আজ শনিবার রাজধানীর বাংলামোটরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তাদের উদ্দেশে এ হুঁশিয়ারি দেন আখতার। এনসিপির পেশাজীবী সংগঠন ন্যাশনাল প্রফেশনালস অ্যালায়েন্সের (এনপিএ) আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

আখতার হোসেন বলেন, ‘বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর মতো দলগুলো গণ-অভ্যুত্থানে আমাদের শরিক দল। আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম, গণ-অভ্যুত্থানের পর তারা নতুন রাজনীতির প্রতিশ্রুতি দেবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, নির্বাচনের এখনো তফসিল ঘোষণা করা হয়নি, এর মধ্যেই বিএনপি-জামায়াতের মতো দলগুলো অস্ত্রের মহড়ায় কে কার থেকে এগিয়ে যাবে, সেই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। আমরা দেখছি যে অস্ত্র উঁচিয়ে গুলি করার মতো ঘটনা ঘটছে।’

বাংলাদেশের জনগণকে বিচ্ছিন্ন করে আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারত যে সম্পর্ক করেছিল, তার বাইরে এসে নতুন করে সম্পর্ক গড়তে হলে শেখ হাসিনাকে অবিলম্বে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দিতে হবে।
—আখতার হোসেন, সদস্যসচিব, এনসিপি

আখতার হোসেন বলেন, ‘কিন্তু তারা যদি অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় আসে, তাহলে তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে শেখ হাসিনা শুধু দলীয় বাহিনী নয়, দেশের সব বাহিনীকে অস্ত্রে সজ্জিত করে চব্বিশের অভ্যুত্থানে জনগণের বিপক্ষে গুলি করতে মাঠে পাঠিয়েছিল। সেসব বাহিনী এবং আওয়ামী অস্ত্রধারীরা অস্ত্র গুটিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।’

শেখ হাসিনাকে হস্তান্তরের দাবি

আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা ভারতেই থাকবেন কি না, সেই সিদ্ধান্ত তাঁর ওপর নির্ভর করছে—ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের এমন বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এনসিপির সদস্যসচিব আখতার বলেন, ‘একজন ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি, গণহত্যাকারী, মানবতাবিরোধী অপরাধীর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে কোনোভাবেই একটি দেশ তার কূটনীতি সাজাতে পারে না। দেশের বিচার বিভাগ ও মানুষের কাছে শেখ হাসিনাকে অতি দ্রুত হস্তান্তর করার দাবি জানাই।’

ছাত্র–জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে গত বছরের ৫ আগস্ট ভারতে পালিয়ে যান তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আন্দোলন দমনে হত্যাকাণ্ডসহ মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের দায়ে গত মাসে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। এরপর অন্তর্বর্তী সরকার তাঁকে ফেরত পাঠাতে অনুরোধ করলেও নয়াদিল্লি কোনো সাড়া এখনো দেখায়নি।

অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের গড়া দল এনসিপির সদস্যসচিব আখতার বলেন, ‘বাংলাদেশের জনগণকে বিচ্ছিন্ন করে আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারত যে সম্পর্ক করেছিল, তার বাইরে এসে নতুন করে সম্পর্ক গড়তে হলে শেখ হাসিনাকে অবিলম্বে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দিতে হবে।’

এনসিপির এই নেতা ভারতের সমালোচনা করে বলেন, ক্ষমতায় থাকাকালে শেখ হাসিনার সব ধরনের অপকর্মের সাফাই গেয়ে গেছে ভারত। বাংলাদেশে পাতানো নির্বাচন, রাতের ভোটের নির্বাচন, একতরফা নির্বাচনের পেছনে ভারতের সরাসরি হস্তক্ষেপ ছিল। দেশে এত গুম, খুন করার পর শেখ হাসিনাকে ভারত আশ্রয় দিয়েছে।

এনপিএ কমিটি ঘোষণা

অনুষ্ঠানে এনসিপির পেশাজীবী সংগঠন ন্যাশনাল প্রফেশনালস অ্যালায়েন্স বা এনপিএর নতুন কমিটিও ঘোষণা করেন আখতার হোসেন। সংগঠনটির আহ্বায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন নাভিদ নওরোজ শাহ, সদস্যসচিব হয়েছেন তৌহিদ হোসেন মজুমদার। নাভিদ এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও তৌহিদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

কমিটি ঘোষণার আগে আখতার বলেন, পেশাজীবীদের বাদ দিয়ে বাংলাদেশকে নতুন করে ঢেলে সাজানো যাবে না। এনপিএর সঙ্গে এনসিপির আদর্শিক সম্পর্ক থাকবে। তবে তাদের কাছ থেকে নীতিগত বিষয়ে পরামর্শ নেওয়া হবে।

এনসিপি সরকার গঠন করলে বা কোনো সরকারের অংশ হলে বেসরকারি খাতের কর্মীদের জন্য শুক্র ও শনিবার ছুটি ঘোষণার চেষ্টা করা হবে বলে অনুষ্ঠানে প্রতিশ্রুতি দেন দলটির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি আরও বলেন, ‘আমরা সরকারে এলে বা কোয়ালিশন সরকারে এলে দেশে উদ্যোক্তা হওয়ার সব অন্তরায় দূর করব।’ তিনি বাংলাদেশ–ভারত সীমান্তে হত্যাকাণ্ডেরও প্রতিবাদ জানান।

এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা অনুষ্ঠানে বলেন, দেশে ফ্যাসিবাদ বিতাড়িত হয়েছে, এখন গড়ার সময়। রাজনীতিতে অদক্ষতার দিন শেষ।

এর আগে অনুষ্ঠানে এনপিএর ইশতেহার পড়ে শোনান তৌহিদ হোসেন মজুমদার। ইনোভিশন কনসাল্টিংয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রুবাইয়াৎ সারওয়ার, এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতা আলাউদ্দীন মোহাম্মদ, এস এম সাইফ মোস্তাফিজ, মোল্লা মোহাম্মদ ফারুক এহসান, জাতীয় ছাত্রশক্তির সভাপতি জাহিদ আহসান এতে বক্তব্য দেন।

আরও পড়ুন