আরও ৩৬ আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আরও ৩৬টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেল পৌনে চারটায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান।
ঠাকুরগাঁও-২, দিনাজপুর-৫, নওগাঁ-৫, নাটোর-৩, সিরাজগঞ্জ-১, যশোর-৫, নড়াইল-২, খুলনা-১, পটুয়াখালী-২, বরিশাল-৩, ঝালকাঠি-১, টাঙ্গাইল-৫, ময়মনসিংহ-৪, কিশোরগঞ্জ-১, কিশোরগঞ্জ-৫, মানিকগঞ্জ-১, মুন্সিগঞ্জ-৩, ঢাকা-৭, ঢাকা-৯, ঢাকা-১০, ঢাকা-১৮, গাজীপুর-১, রাজবাড়ী-২, ফরিদপুর-১, মাদারীপুর-১, মাদারীপুর-২, সুনামগঞ্জ-২, সুনামগঞ্জ-৪, সিলেট-৪, হবিগঞ্জ-১, কুমিল্লা-২, চট্টগ্রাম-৩, চট্টগ্রাম-৬, চট্টগ্রাম-৯, চট্টগ্রাম-১৫ ও কক্সবাজার-২।
সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, যেসব আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি, সেসব আসনে জোটের সঙ্গী দলগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হবে। এটা আরও পরে ঘোষণা করা হবে।
এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপির মহাসচিব বলেন, এসব আসনে (প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে যেগুলোতে) পরিবর্তনের সম্ভাবনা খুব কম।
কোন আসনে প্রার্থী কে
ঠাকুরগাঁও-২: আবদুস সালাম
দিনাজপুর-৫: এ কে এম কামরুজ্জামান
নওগাঁ-৫: জাহিদুল ইসলাম ধলু
নাটোর-৩: মো. আনোয়ারুল ইসলাম
সিরাজগঞ্জ-১: সেলিম রেজা
যশোর-৫: এম ইকবাল হোসেন
নড়াইল-২: মো. মনিরুল ইসলাম
খুলনা-১: আমির এজাজ খান
পটুয়াখালী-২: মো. শহিদুল আলম তালুকদার
বরিশাল-৩: জয়নাল আবেদিন
ঝালকাঠি-১: রফিকুল ইসলাম জামাল
টাঙ্গাইল -৫: সুলতান সালাউদ্দিন টুকু
ময়মনসিংহ-৪: মো. আবু ওয়াহাব আকন্দ ওয়ালিদ
কিশোরগঞ্জ-১: মো. মাজহারুল ইসলাম
কিশোরগঞ্জ-৫: শেখ মজিবর রহমান
মানিকগঞ্জ-১: এস এ জিন্নাহ কবির
মুন্সিগঞ্জ-৩: মো. কামরুজ্জামান
ঢাকা- ৭: হামিদুর রহমান
ঢাকা- ৯: হাবিবুর রশিদ
ঢাকা-১০: শেখ রবিউল আলম
ঢাকা-১৮: এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন
গাজীপুর-১: মো. মজিবুর রহমান
রাজবাড়ী-২: মো. হারুন অর রশীদ
ফরিদপুর-১: খন্দকার নাসির উল ইসলাম
মাদারীপুর-১: নাদিয়া আক্তার
মাদারীপুর-২: জাহান্দার আলী খান
সুনামগঞ্জ-২: নাসির হোসেন চোধুরী
সুনামগঞ্জ-৪: নুরুল ইসলাম
সিলেট-৪: আরিফুল হক চৌধুরী
হবিগঞ্জ-১: রেজা কিবরিয়া
কুমিল্লা-২: মো. সেলিম ভূঁইয়া
চট্টগ্রাম-৩: মোস্তফা কামাল পাশা
চট্টগ্রাম-৬: গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী
চট্টগ্রাম-৯: মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান
চট্টগ্রাম-১৫: নাজমুল মোস্তফা আমিন
কক্সবাজার-২: আলমগীর মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ
এর আগে গত ৩ নভেম্বর ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছিল বিএনপি। জাতীয় সংসদের আসন ৩০০টি।