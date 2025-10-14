এনসিপি ১৯ অক্টোবরের মধ্যে প্রতীক বাছাই না করলে সিদ্ধান্ত দেবে ইসি

জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) ১৯ অক্টোবরের মধ্যে বিধিমালায় নির্ধারিত প্রতীকের তালিকা থেকে বিকল্প বাছাই করে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) জানাতে হবে। তা না হলে ইসি নিজ বিবেচনায় দলটির প্রতীকের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান ইসি সচিব আখতার আহমেদ। তিনি বলেন, এনসিপিকে এ-সংক্রান্ত চিঠি দেওয়া হয়েছে।
রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধনের শর্ত পূরণ করেছে এনসিপি। দলটি তাদের প্রতীক হিসেবে শাপলা চেয়েছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিধিমালায় এই প্রতীক অন্তর্ভুক্ত না থাকায় শাপলা এনসিপিকে বরাদ্দ করা হচ্ছে না।
ইসি এনসিপিকে বিধিমালায় নির্ধারিত তালিকা থেকে একটি প্রতীক পছন্দ করতে চিঠি দিয়েছিল। ৭ অক্টোবরের মধ্যে এ বিষয়ে এনসিপিকে জানাতে বলেছিল ইসি। তবে এনসিপি তাদের প্রতীক হিসেবে আবার শাপলা দাবি করেছে।
ইসির সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানতে চাইলে সচিব আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, এনসিপি শাপলা দাবি করলেও প্রতীকের তালিকায় না থাকায় তা বরাদ্দ দেওয়া যায়নি। ইসির সিদ্ধান্ত একই। কমিশন মনে করে, তালিকায় শাপলা অন্তর্ভুক্ত করার দরকার নেই।