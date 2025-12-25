২৫ ডিসেম্বর ভোর ৫টা ১৫ মিনিটে প্রথম পোস্টটি দিয়েছেন তারেক রহমান।
২৫ ডিসেম্বর ভোর ৫টা ১৫ মিনিটে প্রথম পোস্টটি দিয়েছেন তারেক রহমান।
রাজনীতি

দেশে ফেরার পথে তারেক রহমানের ফেসবুক পোস্ট, কী লিখেছেন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

যুক্তরাজ্যের লন্ডন থেকে দেশে ফেরার পথে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে একাধিক পোস্ট দিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

২৫ ডিসেম্বর ভোর ৫টা ১৫ মিনিটে তারেক রহমান প্রথম পোস্টটি দেন। পোস্টের শিরোনাম ‘ফেরা’।

‘ফেরা’ শিরোনামের এই পোস্টের সঙ্গে তারেক রহমান নিজের একটি ছবি যুক্ত করেছেন।

ছবিটিতে দেখা যায়, তারেক রহমান উড়োজাহাজে তাঁর আসনে বসে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের নাম ও লোগোসংবলিত একটি নথি পড়ছেন। নথিটি ‘মেডিকেল সার্টিফিকেট ফর এয়ার ট্রাভেল’–সংক্রান্ত।

তারেক রহমান তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে আরেকটি পোস্ট দেন ২৫ ডিসেম্বর সকাল ৯টা ৩৪ মিনিটে।

এই পোস্টে তারেক রহমান লিখেছেন, ‘দীর্ঘ ৬ হাজার ৩শ ১৪ দিন পর বাংলাদেশের আকাশে!’

এই পোস্টেও তারেক রহমান নিজের একটি ছবি যুক্ত করেছেন। ছবিতে দেখা যায়, উড়োজাহাজের জানালা দিয়ে তিনি বাইরে তাকিয়ে আছেন। বাইরে পরিষ্কার আকাশ, উজ্জ্বল আলো।

দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেশে ফিরেছেন তারেক রহমান। আজ সকাল ৯টা ৫৬ মিনিটে তারেক রহমানকে বহনকারী বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটটি সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায়।

উড়োজাহাজে অবস্থানকালে তারেক রহমান, তাঁর স্ত্রী জুবাইদা রহমান ও মেয়ে জাইমা রহমান

সিলেটে যাত্রাবিরতির পর সরাসরি ঢাকায় আসবেন তারেক রহমান। তাঁর দেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে ঢাকায় গণসংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে।

