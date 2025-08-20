হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন মির্জা ফখরুল

হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ বুধবার দুপুরে তিনি গুলশানের বাসায় ফেরেন। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
জাহিদ হোসেন বলেন, ‘মহাসচিবের অবস্থা এখন স্টেবল (স্থিতিশীল)। উনি শারীরিকভাবে সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। হাসপাতালে মহাসচিবের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। অধ্যাপক মোমিনুজ্জামানের অধীন তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন।’
বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য আরও বলেন, মহাসচিবের হাসপাতালে ভর্তির সংবাদ শুনেই লন্ডন থেকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ওনার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন।
এর আগে মঙ্গলবার মধ্যরাতে গুলশানের বাসায় অসুস্থ বোধ করলে মির্জা ফখরুলকে দ্রুত গুলশানের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার হয়।
এদিকে আজ দুপুরে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের ও সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মোয়াযযম হোসাইন হেলাল বিএনপির মহাসচিবকে দেখতে হাসপাতালে যান। তাঁরা কিছু সময় তাঁর সঙ্গে কথা বলেন।