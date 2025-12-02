‘আপনজন হাসপাতালে থাকলে তো আর ঘরে বসে থাকা যায় না’

চিকিৎসাধীন বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার খোঁজ নিতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে ভিড় করছেন দলের নেতা-কর্মীরা।
আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে সারা দিন হাসপাতালের সামনে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা–কর্মীদের ভিড় দেখা গেছে।
হাসপাতালের বাইরে অপেক্ষমাণ গোপালগঞ্জ-২ আসনে বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী কে এম বাবর প্রথম আলোকে বলেন, ‘এখানে ম্যাডামের (খালেদা জিয়া) খোঁজ নিতে আসছি, তাঁর জন্য দোয়া করতে এসেছি। ম্যাডাম দ্রুত সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসুন, সেই দোয়া করছি।’
সাবেক সংসদ সদস্য ও বর্তমানে কৃষক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি আবুল বাসার আকন্দ প্রথম আলোকে বলেন, ‘ম্যাডামের (খালেদা জিয়া) খোঁজ নিতে এসেছি। আমরা আশা করছি, তিনি সুস্থ হয়ে আবারও দেশের হাল ধরবেন। আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন।’
দুপুর থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে অপেক্ষা করছেন কৃষক দলের কেন্দ্রীয় সহদপ্তর সম্পাদক সুলাইমান হোসাইন। হাসপাতালের সামনে ভিড় না করতে দলের অনুরোধের পরও কেন এসেছেন? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আপনজন হাসপাতালে থাকলে তো আর ঘরে বসে থাকা যায় না। এখানে এসেছি ম্যাডামের (খালেদা জিয়া) খবর জানতে, দোয়া করতে।’
এ ছাড়া আজ সন্ধ্যায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দেখতে এভারকেয়ার হাসপাতালে গিয়েছেন এক্স-ফোর্সেস অ্যাসোসিয়েশনের পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) রুকনূজ্জামান, লেফটেন্যান্ট (অব.) সাইফুল্লাহ খান সাইফ, লেফটেন্যান্ট (অব.) কর্নেল আতিক, স্কোয়াড্রন লিডার (অব.) শামিম, পেটি অফিসার (অব.) জাহিদুল ইসলাম। তাঁরা খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন।
৮০ বছর বয়সী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে হৃদ্রোগ, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, লিভার সিরোসিস, কিডনির জটিলতাসহ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন। গুরুতর অসুস্থ হয়ে গত ২৩ নভেম্বর থেকে হাসপাতালে শয্যাশায়ী তিনি। তাঁর শারীরিক অবস্থার হঠাৎ অবনতি হওয়ায় তাঁকে আইসিইউতে স্থানান্তর করে চিকিৎসা দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা।
এদিকে খালেদা জিয়ার অসুস্থতার খবরে এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে নেতা-কর্মীদের ভিড়ের কারণে ওই এলাকায় যান চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নেতা-কর্মীদের সেখানে ভিড় না করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।