খালেদা জিয়ার অবস্থা স্থিতিশীল, চিকিৎসা নিতে পারছেন: ডা. জাহিদ

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল আছে। তাঁর চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সদস্য ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন এ তথ্য জানিয়েছেন।
গত কয়েক দিনের চিকিৎসায় খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হয়েছে কি না—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে চিকিৎসক জাহিদ বলেছেন, ‘ওনার (খালেদা জিয়া) অবস্থা স্থিতিশীল আছে, এটা বলতে পারেন।’
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের অবস্থা নিয়ে ব্রিফ করেন জাহিদ হোসেন। সেখানে তিনি এ তথ্য জানান।
খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা প্রসঙ্গে এই চিকিৎসক বলেন, দেশি-বিদেশি চিকিৎসকেরা যে চিকিৎসা বিএনপি চেয়ারপারসনকে দিচ্ছেন, সেটি তিনি গ্রহণ করতে পারছেন।
চিকিৎসক জাহিদ হোসেন বলেন, ‘ওনার (খালেদা জিয়া) শারীরিক অবস্থা গত কয়েক দিন পূর্বেও যেমন ছিল, আলহামদুলিল্লাহ, সেটি মেনটেইন করে যাচ্ছেন।’ তিনি বলেন, খালেদা জিয়া ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে যাবেন বলেও চিকিৎসকেরা আশা করছেন।
গত ২৩ নভেম্বর থেকে খালেদা জিয়া রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের অধীন খালেদা জিয়ার চিকিৎসা কার্যক্রম চলছে।
খালেদা জিয়ার নানা শারীরিক জটিলতার মধ্যে ডায়াবেটিস, কিডনি, হৃদ্যন্ত্র ও ফুসফুসের সমস্যা রয়েছে। কিডনির সমস্যার কারণে খালেদা জিয়ার শরীরে হিমোগ্লোবিন কমে গিয়েছিল। সেটি বেড়েছে। কিডনির কার্যকারিতা সামান্য বেড়েছে। ফুসফুসেরও উন্নতি আছে। তবে তিনি এখনো আশঙ্কামুক্ত নন। এ ছাড়া নিয়মিত চিকিৎসার অংশ হিসেবে তাঁর কিছু শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়মিত করা হচ্ছে।
খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের এমন পরিস্থিতিতে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ নেওয়ার কথা বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হলেও শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। বিএনপি চেয়ারপারসনের শারীরিক অবস্থা আকাশযাত্রার উপযোগী না হওয়ায় দেশেই তাঁর চিকিৎসা চলছে।
শাশুড়ি খালেদা জিয়াকে দেখতে লন্ডন থেকে ঢাকায় পৌঁছানোর পর গত শুক্রবার থেকেই এভারকেয়ার হাসপাতালে প্রতিদিনই যাচ্ছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী জুবাইদা রহমান। বর্তমানে জুবাইদা রহমান খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সঙ্গে চিকিৎসার বিষয়টিতে যুক্ত রয়েছেন।