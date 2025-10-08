পবিত্র কোরআন অবমাননায় অভিযুক্ত দুই যুবকের মৃত্যুদণ্ড চায় বৈষম্যবিরোধী কওমী ছাত্র আন্দোলন

পবিত্র কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অপূর্ব পাল এবং সাতক্ষীরার দেবহাটা উপজেলার যুবক সোহাগ হোসেনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের দাবি জানিয়েছে বৈষম্যবিরোধী কওমী ছাত্র আন্দোলন নামের একটি সংগঠন। সংগঠনটির নেতারা বলেছেন, দ্রুত ও ন্যায়সংগত তদন্ত সম্পন্ন করে অপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এ ধরনের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার সাহস না পায়।
আজ বুধবার বিকেলে রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করে বৈষম্যবিরোধী কওমী ছাত্র আন্দোলনের ঢাকা মহানগর শাখা। সেখানে সংগঠনটির নেতারা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান।
সমাবেশে বৈষম্যবিরোধী কওমী ছাত্র আন্দোলনের ঢাকা মহানগর শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ হিজবুল্লাহ বলেন, দ্রুত ও ন্যায়সংগত তদন্ত সম্পন্ন করে অপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এ ধরনের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার সাহস না পায়। সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোকে অবিলম্বে এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।
ভারত অখুশি হবে বলে অপূর্ব পালকে মৃত্যুদণ্ড না দিলে তা সবচেয়ে বড় ভুল হবে—এমন মন্তব্য করেন সংগঠনের ঢাকা মহানগর শাখার আরেক যুগ্ম আহ্বায়ক মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, কোরআন মুসলিম উম্মাহর আধ্যাত্মিক প্রাণ। এই পবিত্র কিতাবকে অবমাননার অর্থ গোটা মুসলিম জাতির হৃদয়ে আঘাত করা। এ ধরনের উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড দেশজুড়ে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে।