তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেন সারাহ কুক। গুলশান, ঢাকা। ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
তারেক রহমানের সঙ্গে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক।

আজ শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির, দলটির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মাহদী আমিন ও আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক রাশেদুল হক উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সঙ্গে ভুটানের রাষ্ট্রদূত দাসো কর্মা হামু দর্জিও সাক্ষাৎ করেন।

বিএনপির মিডিয়া সেল থেকে দুই দেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে তারেক রহমানের এ সাক্ষাতের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

