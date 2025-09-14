গণ অধিকার পরিষদের সংবাদ সম্মেলন। আজ রোববার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে
রাজনীতি

নুরুল হকের ওপর হামলার ঘটনায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি গণ অধিকার পরিষদের

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হকের ওপর হামলার ঘটনায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার দায় রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। তিনি বলেছেন, এ দায় নিয়ে তাঁকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে।

আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টার পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন রাশেদ খান।

গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বলেন, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার নির্দেশ ছাড়া এ ঘটনা ঘটেনি। যে কারণে তাঁকে এ ঘটনার দায় নিয়ে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে। অন্যথায় ৪৮ ঘণ্টা পর গণ অধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা যদি সচিবালয় কিংবা যমুনা ঘেরাও করেন, তার পুরো দায় বর্তাবে সরকারের ওপর।

রাশেদ খান বলেন, যারা হামলার সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাদের কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। ঘটনার স্পষ্ট ভিডিও ফুটেজ আছে। তারপরও জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় বিচার নিয়ে একধরনের সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়েছে।

নুরুল হকের শারীরিক জটিলতা এখনো রয়েছে বলে উল্লেখ করেন গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত নুরুল হকের নাকের হাড় ভাঙা, চোয়াল ভাঙা। তাঁর মাড়িতে আঘাত আছে। যে কারণে তিনি শক্ত কোনো খাবার খেতে পারছেন না। তাঁর মাথায় আঘাত লেগেছে। এসব বিবেচনায় নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেছিলেন, নুরুল হককে উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে পাঠানো হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে একধরনের গড়িমসি করা হচ্ছে। তাঁদের সন্দেহ, নুরুল হক যে গুরুতর আহত হয়েছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন, সেটিকে আন্তর্জাতিক মহলে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য এ গড়িমসি করা হচ্ছে। সরকারের এ গড়িমসি হতাশাজনক।

রাশেদ খান বলেন, গণ অধিকার পরিষদ মনে করে, নুরুল হককে যদি বিদেশে চিকিৎসার জন্য নিতে হয়, সেটি দলের পক্ষ থেকে নেওয়া হবে। সরকারের দয়ার ওপর তাঁরা নির্ভর করতে চান না। নুরুল হককে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেওয়ার যে ঘোষণা সরকার দিয়েছিল, তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করছেন।

গতকাল শনিবার গণ অধিকার পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, তারা আজ একটি সংবাদ সম্মেলন করবে। দলের সভাপতি নুরুল হক নিজেই সংবাদ সম্মেলনটি করবেন। তবে গণ অধিকার পরিষদের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ফারুক হাসান সংবাদ সম্মেলনে বলেন, নুরুল হককে আজকে ছাড়পত্র দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ তাঁর শারীরিক কিছু জটিলতা দেখা দেওয়ায় তাঁকে আজ ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে না।

ফারুক হাসান বলেন, নুরুল হকের নাকের ভাঙা হাড় আরও কিছুটা জটিল হয়েছে। তাঁর ডান পাশের চোয়াল এখনো আংশিক অবশ হয়ে আছে। এ ছাড়া লিভারেও তাঁর কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছে।

