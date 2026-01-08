স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা মুছাব্বির হত্যাকাণ্ডে গভীর উদ্বেগ ডাকসুর

রাজধানীর তেজগাঁওয়ের তেজতুরী বাজার এলাকায় স্বেচ্ছাসেবক দলের ঢাকা মহানগর উত্তর শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান মুছাব্বিরকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও নিন্দা জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত শনাক্ত করে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক বিচারেরও দাবি জানিয়েছে ডাকসু।
আজ বৃহস্পতিবার রাতে এক বিবৃতিতে ডাকসু বলেছে, একের পর এক রাজনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের হত্যাকাণ্ড প্রমাণ করে যে রাজধানীসহ সারা দেশে নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা চরম ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। রাষ্ট্র ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এখনো কার্যকর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হওয়ায় ডাকসু গভীর ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এর আগে গত মাসে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক, জুলাই বিপ্লব ও আধিপত্যবাদবিরোধী আন্দোলনের সম্মুখযোদ্ধা শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যার ঘটনা ঘটে। এত দিন পার হলেও শহীদ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এই হত্যাকাণ্ডেরও অবিলম্বে সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবি জানাচ্ছে ডাকসু।
নাগরিকদের জীবন রক্ষা করা রাষ্ট্রের মৌলিক ও সাংবিধানিক দায়িত্ব উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, অবিলম্বে সব রাজনৈতিক ও সামাজিক হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করে দোষীদের আইনের আওতায় এনে বিচার সম্পন্ন করতে হবে। একই সঙ্গে পলাতক আসামিদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
গতকাল বুধবার রাত সাড়ে আটটার দিকে তেজগাঁওয়ের তেজতুরী বাজারে স্টার কাবাবের পেছনের একটি গলিতে আজিজুরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘটনার সময় তাঁর সঙ্গে থাকা কারওয়ান বাজার ভ্যান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবু সুফিয়ানও গুলিবিদ্ধ হন। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।