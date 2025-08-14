আওয়ামী লীগের কর্মী সন্দেহে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে তিনজন আটক

রাজধানীর ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগের কর্মী সন্দেহে তিনজনকে আটক করার কথা জানিয়েছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁদের আটক করা হয় বলে জানান ধানমন্ডি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আকিব নূর।
এসআই আকিব নূর বলেন, ধানমন্ডির ৩২ নম্বর এলাকায় জনতা তিনজনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন। তাঁদের বিষয়ে যাচাই-বাছাই চলছে।
পুলিশের একটি সূত্র জানায়, ১৫ আগস্টকে কেন্দ্র করে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। এর মধ্যে দুজন ফেসবুকে লাইভ করছিলেন। সেখানে উপস্থিত জনতা এ দুজনকে আওয়ামী লীগের কর্মী–সমর্থক সন্দেহে আটক করেন। অন্য আরেকজনের গতিবিধি সন্দেহজনক হওয়ায় উপস্থিত লোকজন তাঁকেও আটক করে পুলিশে দেন।
এদিকে রাত ১১টায় ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ির সামনের সড়কের উভয় পাশে পুলিশের ব্যারিকেড দেখা গেছে। বাড়ির সামনের সড়কে কোনো যানবাহন চলছে না। পাশাপাশি ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ব্যাপক উপস্থিতি। সেখানে কিছু উৎসুক লোকজনকে ভিড় করতে দেখা গেছে।
ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একদল বিপথগামী সেনাসদস্যের হাতে খুন হন।