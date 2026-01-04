ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন বন্ধের দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ-সমাবেশ

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন বন্ধের দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ–সমাবেশ করেছে বিভিন্ন বামপন্থী রাজনৈতিক দল ও সংগঠন। তারা অবিলম্বে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে।
এ ঘটনার প্রতিবাদে ১০ জানুয়ারি বিকেলে ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা দিয়েছে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট। রোববার রাজধানীর পল্টন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল শেষে সমাবেশ থেকে যুক্তফ্রন্টের নেতারা অবিলম্বে ভেনেজুয়েলায় সামরিক আগ্রাসন বন্ধ করা এবং মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে নিরাপদে দেশে ফেরত পাঠানোর দাবি জানান।
গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের নেতা ও বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক এবং বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ জাসদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান, সিপিবির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ ক্বাফী রতন, বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবির, বাসদ (মার্ক্সবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু।
সভা পরিচালনা করেন বাসদ নেতা খালেকুজ্জামান লিপন। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সিপিবির সভাপতি সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য মুশতাক হোসেন, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী, বাসদের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নিখিল দাস, বাসদ (মার্ক্সবাদী) জয়দীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ।
বিকেলে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ করে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ (মাহবুব)। দলের সাধারণ সম্পাদক হারুনার রশীদ ভুঁইয়া এতে সভাপতিত্ব করেন।
সমাবেশে বক্তব্য দেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মহিনউদ্দিন চৌধুরী, সামসুল আলম, জাকির হোসেন। এতে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক দলিলের রহমান, বাংলাদেশ যুব কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক ইবনে তাইয়্যোবিন প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন দলের ঢাকা মহানগরের সদস্যসচিব জামাল শিকদার।
এ সময় নেতারা বলেন, ভেনেজুয়েলার ভূখণ্ড ও জনগণের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সরকারের চালানো সামরিক আগ্রাসনে সেই দেশের জনগণসহ সারা বিশ্বের মানুষ প্রতিবাদ করছে। অবিলম্বে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে মুক্তি দিতে হবে।
ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানের ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি–ন্যাপের সভাপতি এনামুল হক ও সাধারণ সম্পাদক পরিতোষ দেবনাথ। পৃথক বিবৃতিতে বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও শান্তিকামী শক্তিসমূহের প্রতি ভেনেজুয়েলার মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহবান জানিয়েছেন তাঁরা।
ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও ধিক্কার জানিয়েছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। এই হামলা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ওপর নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে সংগঠনটি।
পৃথক বিবৃতিতে সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাবিবুল আলম এবং সাধারণ সম্পাদক জামসেদ আনোয়ার তপন অবিলম্বে ভেনেজুয়েলার মাটি থেকে সব ধরনের বিদেশি আগ্রাসন বন্ধের দাবি জানিয়েছেন।
যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হামলা ও ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে অপহরণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল। সেখান থেকে অবিলম্বে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে ফেরত দেওয়ার দাবি জানানো হয়।
জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সম্পাদক ফয়জুল হাকিমের সভাপতিত্বে গতকাল বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত এই বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য দেন কাউন্সিলের জাতীয় পরিষদ সদস্য কাজী ইকবাল, বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সাধারণ সম্পাদক শফী রহমান ও বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি মিতু সরকার। সমাবেশ পরিচালনা করেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল ঢাকা অঞ্চলের সংগঠক সৌরভ রায়।
ভেনিজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলার ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট। যুক্ত বিবৃতিতে ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ ও সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন অনতিবিলম্বে প্রেসিডেন্ট মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। বাংলাদেশ সরকারকে এই ঘৃণ্য হামলার প্রতিবাদে নিন্দা জানানোর দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।
ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ, তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে পৃথক বিবৃতি দিয়েছে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য। ঐক্যের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির পক্ষে আহ্বায়ক জামসেদ আনোয়ার তপন বলেন, লাতিন আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্য কায়েম রাখার হীন স্বার্থেই গত শতাব্দীর পুনরাবৃত্তি করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তথাকথিত গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দোহাই দিয়ে ভেনেজুয়েলার সাধারণ মানুষের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার এই মার্কিন চক্রান্ত রুখে দাঁড়ানোর জন্য এবং ভেনেজুয়েলার লড়াকু জনগণের পাশে থাকার জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য।