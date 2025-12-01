বিজয়ের মাসের প্রথম দিনে উদীচী, ছাত্র ইউনিয়ন ও যুব ইউনিয়নের আলোর মিছিল

বিজয়ের মাস ডিসেম্বরের প্রথম দিনে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আলোর মিছিল ও প্রদীপ প্রজ্বালন করেছেন সাংস্কৃতিক সংগঠন উদীচী, ছাত্র ইউনিয়ন ও যুব ইউনিয়নের নেতা–কর্মীরা।
সোমবার সন্ধ্যায় এ শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য দেন সংগঠনগুলোর নেতারা। এ সময় তাঁরা বলেন, বিজয়ের ৫৪ বছর পরও দেশে মহান মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে নানামুখী ষড়যন্ত্র চলছে। মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি মহান জনযুদ্ধের ইতিহাসকে ভুলিয়ে দিতে নতুন করে চক্রান্ত চলছে।
উদীচীর কেন্দ্রীয় সংসদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহমুদ সেলিমের সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল-এ-এলাহী মশগুল, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন, সাবেক সহকারী সাধারণ সম্পাদক মিহির ঘোষ, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির সভাপতি ফজলুর রহমান, যুব ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মাহির শাহরিয়ার রেজা বক্তব্য দেন। উদীচীর কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে সমাবেশ সঞ্চালনা করেন। পরে সমাবেশে উপস্থিত সবাইকে শপথবাক্য পাঠ করান মাহমুদ সেলিম।
এর আগে সন্ধ্যা ছয়টায় শিল্পকলা একাডেমির সামনে থেকে আলোর মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের শিখা চিরন্তনে গিয়ে শেষ হয়। আলোর মিছিলে মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রচারিত বিভিন্ন গণসংগীত সমবেত কণ্ঠে পরিবেশন করা হয়। পরে শিখা চিরন্তনে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।