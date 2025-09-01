জামায়াত আমিরের বাসায় দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের বৈঠক, পিআর নিয়ে ‘দৃঢ়’ অবস্থান

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের এক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। দলের আমিরের রাজধানীর বসুন্ধরার বাসায় এ বৈঠক হয়। বৈঠকে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ও আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন পিআর (সংখ্যানুপাতিক) পদ্ধতিতে আয়োজনের দাবিতে দৃঢ় অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছে জামায়াত।
আজ সোমবার বেলা ১১টায় রাজধানীর বসুন্ধরায় জামায়াত আমির শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক সূত্র জানায়, বেলা আনুমানিক ২টা পর্যন্ত বৈঠক চলে। বৈঠকে দলটির নায়েবে আমির, সেক্রেটারি জেনারেল, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেলরাসহ নির্বাহী পরিষদের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
নির্বাচনের আগে সব রাজনৈতিক দলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা এবং পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন আয়োজনের বিষয়ে জামায়াতে ইসলামীর দৃঢ় অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করা হয়।
জামায়াতের কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের বৈঠকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। নেতারা জুলাই জাতীয় সনদকে আইনি ভিত্তি দেওয়া ও তার আলোকে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বৈঠকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সব রাজনৈতিক দলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা এবং পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন আয়োজনের বিষয়ে জামায়াতের দৃঢ় অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করা হয়।
বৈঠকের বিষয়ে জানতে চেয়ে সন্ধ্যায় জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়েরের মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হয়। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। সেখানে জাতীয় নির্বাচন, নির্বাচনী কৌশল বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের বিষয়টি নিয়ে কথা হয়েছে। জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির বিষয়টিও বৈঠকে উঠে এসেছে। এ ছাড়া যেহেতু অনেক দিন পর আমিরের জামায়াত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, তিনি সাংগঠনিক কিছু বিষয়ে গাইডলাইন (দিকনির্দেশনা) দিয়েছেন।
বৈঠকে জাতীয় পার্টির বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে কি না জানতে চাইলে এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, জাতীয় পার্টির বিষয়ে বৈঠকে কোনো আলোচনা হয়নি।