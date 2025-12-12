বিজয় শোভাযাত্রার মাধ্যমে আসিফ মাহমুদের ‘নির্বাচনী শোডাউন’

বিজয় শোভাযাত্রার মাধ্যমে ঢাকা–১০ আসনে দৃশ্যত নির্বাচনী শোডাউন দিয়েছেন আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের সদ্য সাবেক উপদেষ্টা। আসিফ মাহমুদ এই আসন থেকে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।
বিজয়ের মাস উপলক্ষে আজ শুক্রবার বিকেলে ‘ধানমন্ডি, নিউমার্কেট, কলাবাগান ও হাজারীবাগ অঞ্চলের সর্বস্তরের জনগণের’ ব্যানারে আয়োজিত শোভাযাত্রায় অংশ নেন আসিফ মাহমুদ। বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ঢাকার কলাবাগানের ১০ নম্বর রোডের সামনে থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়। শোভাযাত্রাটি সায়েন্স ল্যাব মোড় ঘুরে সীমান্ত স্কয়ার, জিগাতলা হয়ে ধানমন্ডি ৭/এ–তে গিয়ে শেষ হয়।
সরেজমিন দেখা যায়, বিভিন্ন স্থান থেকে আসিফ মাহমুদের সমর্থকেরা পায়ে হেঁটে বা যানবাহনে করে কলাবাগান আসছেন। বিআরটিসির ডাবল ডেকার বাসসহ বাস, ছোট ট্রাক, পিকআপসহ বিভিন্ন যানবাহনে করে আসা মানুষ এই শোভাযাত্রায় অংশ নেন।
শোভাযাত্রায় অনেকে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড নিয়ে আসেন। প্ল্যাকার্ডের ওপরে লেখা ঢাকা-১০। প্ল্যাকার্ডগুলোতে ‘আপনার ভোটেই গড়ে উঠবে আগামীর বাংলাদেশ’, ‘পরিবর্তন শুরু হোক আপনার ভোট দিয়ে’, ‘ভোট আপনার, ১৭ বছরে প্রথমবার’সহ বিভিন্ন স্লোগান লেখা ছিল।
বেলা সাড়ে চারটার দিকে শোভাযাত্রা শুরু হয়। শোভাযাত্রার ঠিক সামনে কয়েকটি বাইকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছিলেন আসিফ মাহমুদের অনুসারীরা। তাঁদের ঠিক পেছনে নির্দিষ্ট পোশাক গায়ে ছিল একটি দল। তারা মোটা দড়ির মাধ্যমে শোভাযাত্রার লাইন ঠিক রাখার চেষ্টা করছিল। একটি দলকে শোভাযাত্রার শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ওয়াকিটকির ব্যবহার করতে দেখা গেছে। আরেকটি দল ক্যামেরা, ড্রোন দিয়ে শোভাযাত্রার ভিডিও করছিল।
শোভাযাত্রায় আসিফ মাহমুদের অনুসারীরা ‘ঢাকা-১০–এর আসিফ ভাই’, ‘সংসদে আসিফ ভাই’, ‘এবার যাবে আসিফ ভাই’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন। এ সময় আসিফ মাহমুদ জাতীয় পতাকা হাতে ধীর পায়ে এগোচ্ছিলেন।
একপর্যায়ে মাইক লাগানো রিকশায় উঠে স্লোগান ধরেন আসিফ মাহমদু। এ সময় তিনি ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে গুলির ঘটনার প্রতিবাদ জানান। আসিফ মাহমুদ ‘হাদির গায়ে গুলি কেন, প্রশাসন জবাব দে’, ‘হাদি ভাইয়ের কিছু হলে, জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে’, ‘আমার ভাইয়ের রক্ত, বৃথা যেতে পারে না’, ‘হাদি তোমার ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই’, ‘হাদি ভাই ভয় নাই, আমরা আছি লাখো ভাই’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন।
এদিকে গণমাধ্যমকর্মীরা শোভাযাত্রার কাছাকাছি গিয়ে ছবি ও ভিডিও নিতে গেলে বেশ কয়েকবার বাধা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ নিয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আসিফ মাহমুদের অনুসারীদের তর্কবিতর্কও হয়। একই সময় শোভাযাত্রার ভেতরে ক্যামেরা হাতে অনেককে দেখা গেছে। তাঁরা নিজেদের আসিফ মাহমুদের ‘প্রোডাকশন টিমের’ লোক বলে পরিচয় দেন।