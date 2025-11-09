বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি)
রাজনীতি

প্রার্থী মনোনয়নে ১১ সদস্যের বোর্ড গঠন সিপিবির

নিজস্ব প্রতিবেদকসংসদ নির্বাচন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন দিতে ১১ সদস্যের মনোনয়ন বোর্ড গঠন করেছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় সিপিবি কেন্দ্রীয় কমিটির অনলাইন সভায় এ বোর্ড গঠন করা হয়।

আজ রোববার রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে সিপিবি।

সিপিবির মনোনয়ন বোর্ডের সদস্যরা হলেন কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন, আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, রফিকুজ্জামান লায়েক, এস এ রশীদ, রাগীব আহসান মুন্না, জলি তালুকদার, মো. আমিনুল ফরিদ, মোহাম্মদ শাহ আলম, লক্ষ্মী চক্রবর্তী ও দিবালোক সিংহ।

এর আগে গত ২৫ অক্টোবর সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোটবদ্ধভাবে ৩০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত হয়। নির্বাচনে সিপিবির নেতৃত্বাধীন জোটসহ বামপন্থী, গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল দল, সংগঠন ও ব্যক্তিরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাজ ও জোরদার রাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালনা এবং ‘জনতার সনদ’ প্রণয়ন ও সেই অঙ্গীকার নিয়ে সিপিবি-সমর্থিত প্রার্থীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন বলেও ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়।

