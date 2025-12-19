দেশকে অস্থিতিশীল ও নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে একটি অশুভ চক্র সক্রিয় রয়েছে: গণফোরাম

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে গণফোরাম। দলটি মনে করে, দেশকে অস্থিতিশীল এবং আসন্ন নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে একটি অশুভ চক্র সক্রিয় রয়েছে।
শুক্রবার গণফোরামের সভাপতি সুব্রত চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মো. মিজানুর রহমান এক যৌথ বিবৃতিতে গভীর উদ্বেগ ও আশঙ্কা প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে গভীর শোক ও তাঁর পরিবারের সদস্যের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে দলটি।
বিবৃতিতে গণফোরামের নেতারা বলেন, প্রধান উপদেষ্টা বৃহস্পতিবার দেশবাসীকে শান্ত ও ধৈর্য ধারণ করার আহ্বান জানানোর পরও প্রকাশ্যে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর, ছায়ানটসহ দুটি পত্রিকা অফিসে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। হামলাকারীদের নিবৃত্ত করতে গেলে সুপরিচিত সাংবাদিক এবং দৈনিক নিউ এজের সম্পাদক নূরুল কবীর আক্রান্ত হন।
সরকারকে কঠোর হওয়ার আহ্বান জানিয়ে গণফোরামের নেতারা বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সরকারের নীরব ভূমিকার কারণে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলো আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে। দেশকে স্থিতিশীল রাখতে অবিলম্বে সরকারকে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।