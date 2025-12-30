বাসদের মই প্রতীকে ৪১ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) মই প্রতীকে ৪১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দলের ১১ জন কেন্দ্রীয় নেতা রয়েছেন। আজ মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে দলটি।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে আছেন বাসদের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আবদুল কুদ্দুস (রংপুর-৩) ও জনার্দন দত্ত নান্টু (খুলনা-৩)। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন ওয়াজেদ পারভেজ (জয়পুরহাট-১), শম্পা বসু (মাগুরা-১), মনীষা চক্রবর্ত্তী (বরিশাল-৫), আবু নাঈম খান বিপ্লব (নারায়ণগঞ্জ-৫), আল কাদেরী জয় (চট্টগ্রাম-১১), আসাদুল ইসলাম (ঝিনাইদহ-২), দিলরুবা নূরী (বগুড়া-৬) ও কিবরিয়া হোসেন (দিনাজপুর-৩)। কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরামের সদস্য হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছেন খালেকুজ্জামান লিপন (ঢাকা-১৩)।
মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন শেখ মো. আবদুল খালেক (কুড়িগ্রাম-৪), মমিনুল ইসলাম (রংপুর-৫), আনোয়ার হোসেন (সিরাজগঞ্জ-৬), মাসুদ আহমেদ (কিশোরগঞ্জ-১), আবদুল কাইয়ুম (গাজীপুর-২), জাকির হোসেন (ঢাকা-৪), সেলিম মাহমুদ (নারায়ণগঞ্জ-৪), মজিবুর রহমান ফরিদ (হবিগঞ্জ-৪), মিলন মন্ডল (লক্ষ্মীপুর-৪), মালেক মনসুর (ফেনী-৩), আবদুল হাকিম (দিনাজপুর-৬), কালিপদ সরকার (নওগাঁ-৩), আবদুল্লাহ আল মামুন (সিরাজগঞ্জ-২), মীর নাজমুল ইসলাম শাহীন (কুষ্টিয়া-৩), ইমরান খান (যশোর-২), তারিকুল ইসলাম (বরিশাল-২), আশিকুল ইসলাম পিয়াল (গাজীপুর-৩), কামরুন্নাহার সাথী (কুমিল্লা-৬), আশরাফ চিশতি (কুমিল্লা-৮), লোকমান আহমেদ (হবিগঞ্জ-২), আবুল হাসান (মৌলভীবাজার-৪), প্রণব জ্যোতি পাল (সিলেট-১), বিল্লাল হোসেন (লক্ষ্মীপুর-১)।
মই প্রতীকে আরও মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন সৈয়দ হারুন (ঢাকা-১৮), ওবায়দুল্লাহ (মুন্সিগঞ্জ-২), সোলায়মান চৌধুরী (চট্টগ্রাম-৬), আমিনুল ইসলাম (পাপন মুন্সি) (মাদারীপুর-৩), আজমল জিহাদ (বরিশাল-৩), মজিবুর হাওলাদার (ঢাকা-৩) ও সৈয়দ নাজেশ আফরোজ নয়ন (বরগুনা-২)।
এদিকে বাসদের সাধারণ সম্পাদক ও দলের মনোনয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান বজলুর রশীদ ফিরোজ এক বিবৃতিতে বলেছেন, মনোনয়নপত্র জমা হলেও এখন পর্যন্ত সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কি না, সে বিষয়ে জনমনে শঙ্কা রয়েছে। তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখনো অস্থিতিশীল এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে তেমন কোনো অগ্রগতি নেই।
নির্বাচনে টাকার খেলা, পেশিশক্তি, সাম্প্রদায়িকতা-আঞ্চলিকতা ও প্রশাসনিক কারসাজিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করে সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানান বাসদের সাধারণ সম্পাদক।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গতকাল সোমবার ছিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। সারা দেশে ৩০০ সংসদীয় আসনে মোট ২ হাজার ৫৮২টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। সেই হিসাবে প্রতি আসনে গড়ে ৮টির বেশি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ।