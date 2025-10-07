জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইস। আজ মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর বসুন্ধরায় জামায়াতের আমিরের কার্যালয়ে
জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইস। আজ মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর বসুন্ধরায় জামায়াতের আমিরের কার্যালয়ে
রাজনীতি

জামায়াত আমিরের সঙ্গে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর সাক্ষাৎ

বিশেষ প্রতিনিধিঢাকা

ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইস জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। বৈঠকে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক উপদেষ্টা হুমা খানও উপস্থিত ছিলেন।

আজ মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর বসুন্ধরায় জামায়াতের আমিরের কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ হয়। পরে তাঁরা প্রাতরাশে অংশ নেন।

জামায়াত সূত্র জানায়, বৈঠকে বাংলাদেশের বর্তমান মানবাধিকার ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি, রোহিঙ্গা সংকট, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনসহ বিভিন্ন বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা হয়। বৈঠকে জামায়াতের আমির আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে বাংলাদেশের জন্য ‘অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ’ বলে উল্লেখ করেন এবং নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্যভাবে সম্পন্ন করতে জাতিসংঘের সহযোগিতা ও কারিগরি সহায়তা কামনা করেন।

এ ছাড়া বাংলাদেশের নারী সমাজের অধিকার সুরক্ষা, কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়ন ও সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমে জাতিসংঘের অব্যাহত সমর্থন কামনা করা হয়। বৈঠকে জামায়াতের পক্ষে দলের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার এবং সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মীর আহমাদ বিন কাসেম উপস্থিত ছিলেন।

জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনের মেয়াদ শেষে চলে যাচ্ছেন গোয়েন লুইস। আজ তিনি রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেছেন।

