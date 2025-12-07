পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে ২ লাখ ২৩ হাজার ৪৭১ প্রবাসীর নিবন্ধন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ভোট দিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২ লাখ ২৩ হাজার ৪৭১ জন প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটার নিবন্ধন করেছেন।
আজ রোববার সকাল ১০টা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত পোস্টাল ভোটিং আপডেট থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপের তথ্যানুযায়ী, নিবন্ধনকারীদের মধ্যে ২ লাখ ৩ হাজার ৩৬২ পুরুষ ভোটার ও ২০ হাজার ১০৯ নারী ভোটার রয়েছেন।
দেশভিত্তিক নিবন্ধনের মধ্যে সৌদি আরবে ৫১ হাজার ৫৭২ জন, যুক্তরাষ্ট্রে ১৯ হাজার ৫৭৮, কাতারে ১৩ হাজার ৮৯, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ১২ হাজার ৪৯২, মালয়েশিয়ায় ১২ হাজার ১১৬, সিঙ্গাপুরে ১২ হাজার ১০৬, যুক্তরাজ্যে ১১ হাজার ১৯৬, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৯ হাজার ৫১০, কানাডায় ৯ হাজার ২৬৯, ওমানে ৮ হাজার ৭০৭, অস্ট্রেলিয়ায় ৭ হাজার ৯২৩, ইতালিতে ৭ হাজার ৬০৭ ও জাপানে ৬ হাজার ৯৬৯ জন।
পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপে নিবন্ধনের সময় সঠিক ঠিকানা দিতে প্রবাসী ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ইসি। কমিশন বলছে, তা না হলে ভোটারদের কাছে পোস্টাল ব্যালট পেপার পাঠানো সম্ভব হবে না।
ইসি ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপের মাধ্যমে প্রবাসী ভোটারদের নিবন্ধনের জন্য সময় বাড়িয়েছে।