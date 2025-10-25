সরকার গঠনের সুযোগ পেলে প্রাথমিকে ধর্মীয় শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করবে বিএনপি: সালাহউদ্দিন আহমদ

বিএনপি সরকার গঠনের সুযোগ পেলে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ধর্মীয় শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, ‘যদি আমাদের সরকার পরিচালনার বা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দেন, জনগণ দায়িত্ব দেয়, তবে আমরা বাংলাদেশের শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশে ধর্ম ও নৈতিকতা শিক্ষার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে পদ সৃজন করে সেখানে নিয়োগের ব্যবস্থা করব, ইনশা আল্লাহ।’
এ জন্য সবার সহযোগিতা প্রার্থনা করেছেন বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ এবং ধর্মীয় মূল্যবোধপরিপন্থী সব সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে আয়োজিত জাতীয় সেমিনারে এ কথাগুলো বলেন তিনি। আজ শনিবার বিকেলে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এ সেমিনারের আয়োজন করে জাতীয় মূল্যবোধ সংরক্ষণ পরিষদ।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষার শিক্ষক যদি প্রত্যেক বিষয়ভিত্তিক নিয়োগ দিতে হয়, সেটাও আলোচনা করেই করতে হবে। আমরা কাউকে বঞ্চিত করতে পারব না। শিক্ষার্থীর সংখ্যার ভিত্তিতেই সেটা নির্ধারণ করা উচিত হবে সমতা বজায় রাখার জন্য। সেটা পরে আলোচনা হবে।’
বাংলাদেশে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মাধ্যমে জাতিকে গোড়া থেকে ধ্বংসের চেষ্টা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, ‘আমাদের নৈতিক শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, সামাজিক মূল্যবোধ এগুলো প্রতিষ্ঠা করতে হবে প্রাইমারি (প্রাথমিক) লেভেল থেকে, সর্বপর্যায়ে। তাহলেই পরে আমরা জাতিগতভাবে শক্ত ভিত্তির ওপরে, মূল্যবোধের ভিত্তির ওপরে, ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তির ওপরে, সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তির ওপরে, পারিবারিক মূল্যবোধের ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব।’
গণ-অভ্যুত্থান–পরবর্তী সময়ে ফ্যাসিবাদের পুনর্জাগরণের বিষয়ে সতর্ক করে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘নতুন বাংলাদেশ আমাদের সৃজন করতে হবে, যেই বাংলাদেশে আমাদের প্রধানতম উদ্দেশ্য হবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। তাহলেই পরে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত সংস্কারকৃত রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক শক্তি ফিরে পাব।’
‘যদি আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকি, তাহলে কথিত ফ্যাসিবাদের কোনো দিন পুনর্জাগরণ হবে না’ বলে মন্তব্য করেন এই বিএনপি নেতা। ফ্যাসিবাদবিরোধী জাতীয় ঐক্যকে সমুন্নত রাখতে সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি।
সেমিনারে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব সাজিদুর রহমান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মামুনুল হক, খেলাফত মজলিসের মহাসচিব আহমদ আবদুল কাদের, বেফাকুল মাদারিসের মহাসচিব মাহফুজুল হক, এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ প্রমুখ।