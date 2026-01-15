১১-দলীয় ঐক্যে মুক্তিযোদ্ধা ও জুলাই যোদ্ধার সম্মিলন ঘটেছে: অলি আহমদ

১১–দলীয় নির্বাচনী ঐক্যে থাকা লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) সভাপতি কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীর বিক্রম বলেছেন, এই ঐক্যে মুক্তিযোদ্ধা এবং চব্বিশের জুলাই যোদ্ধার সম্মিলন বা মিলন ঘটেছে। অন্য কোনো জায়গায় এই মিলন ঘটেনি। এখন জাতিকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা ভারতের দাসত্ব করবে নাকি জনগণের খেদমত করবেন।
বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে অলি আহমদ এসব কথা বলেন। জামায়াতসহ ১১ দলের নির্বাচনী ঐক্যের চূড়ান্ত ঘোষণা দেওয়ার জন্য এই সংবাদ সম্মেলন ডাকা হয়। এই নির্বাচনী ঐক্য থেকে সাতটি আসনে নির্বাচন করতে যাচ্ছে কর্নেল অলির দল।
সংবাদ সম্মেলনে দেশবাসীর উদ্দেশে অলি আহমদ বলেন, ‘আপনারা আওয়ামী লীগের শাসন দেখেছেন, বিএনপির শাসন দেখেছেন। এখন আপনাদের অনুরোধ করব ন্যায়ের শাসন, সুশাসন, চাঁদাবাজমুক্ত–দুর্নীতিমুক্ত একটা শাসন দেখার জন্য।’
বীর বিক্রম খেতাবপ্রাপ্ত এই মুক্তিযোদ্ধা বলেন, ‘দিল্লির দাসত্ব থেকে আমরা বের হতে চাই। ১১ দলের ঐক্যে মুক্তিযোদ্ধা এবং চব্বিশের জুলাই যোদ্ধার সম্মিলন বা মিলন ঘটেছে। অন্য কোনো জায়গায় এই মিলন ঘটেনি। জাতিকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, ভারতের দাসত্ব করবে নাকি জনগণের খেদমত করবে। আমরা জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করতে চাই।’
এ সময় নির্বাচন কমিশনের কড়া সমালোচনা করেন অলি আহমদ। তিনি বলেন, বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচনের পরিবেশ ও সবার জন্য সমান সুযোগ নেই। এটা যদি সৃষ্টি করা না হয়, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য নির্বাচন কমিশনাররা যেভাবে জেলে গেছেন, আপনাদেরও (বর্তমান কমিশন) আগামী দিনে জেল যেতে হবে।
নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে এলডিপির চেয়ারম্যান আরও বলেন, ‘অন্যের পেছনে যাবেন না, কারও তাঁবেদারি করবেন না। তাঁবেদারি করবেন বাংলাদেশের জনগণের। দেশের জন্য যেটা ভালো, সেটা করবেন। এখনো মানুষ ন্যায়বিচার পাচ্ছে না। নির্বাচন কমিশনে যাঁরা অনেকেই বৈধতা পাওয়ার জন্য বা কাউকে অবৈধ করার জন্য যে দরখাস্ত দিয়েছেন, এগুলো ঠিকভাবে পর্যালোচনা করে রায় দেওয়া হচ্ছে না।’
সংবাদ সম্মেলনে সূচনা বক্তব্য দেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক। সেখানে মুখ্য বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। এছাড়া এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, খেলাফত মজলিসের মহাসচিব আহমদ আবদুল কাদের বক্তব্য দেন।
জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ সংবাদ সম্মেলন সঞ্চালনা করেন। মঞ্চে ছিলেন এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের আমির হাবীবুল্লাহ মিয়াজী, নেজামে ইসলাম পার্টির আমির সরওয়ার কামাল আজিজী, বিডিপির সভাপতি এ কে এম আনোয়ারুল হক, জাগপার জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি রাশেদ প্রধান প্রমুখ।