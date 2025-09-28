জামায়াতের লোগো পরিবর্তন হচ্ছে

জামায়াতে ইসলামীর দলীয় লোগো পরিবর্তন হচ্ছে। আজ রোববার জামায়াত আমিরের বসুন্ধরার কার্যালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত স্পেনের রাষ্ট্রদূত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইলেকশন অবজারভেশন মিশনের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে নতুন লোগোটি সামনে এসেছে।
আগের লোগোতে থাকা আরবিতে লেখা ‘আল্লাহু’ এবং পবিত্র কোরআনের আয়াতের একটি অংশ ‘আকিমুদ্দিন’ নতুন লোগোতে দেখা যায়নি। বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। তবে জামায়াত এখনো লোগো পরিবর্তনের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি।
জামায়াতের বর্তমান লোগোতে সবুজ গম্বুজের ভেতরে লাল হরফে আরবিতে ‘আল্লাহু’ লেখা আছে। তার ওপরে সবুজ রঙে ছিল দলীয় প্রতীক দাঁড়িপাল্লা। আর সবুজ গম্বুজের গোড়ায় সাদা রঙে লেখা পবিত্র কোরআনের আয়াত ‘আকিমুদ্দিন’ (দ্বীন কায়েম করো)।
আজ নতুন যে লোগো সামনে এসেছে, সেখানে সবুজ গ্রন্থের ওপর উদীয়মান সূর্য দেখা গেছে। তার ওপরে রয়েছে একটি কলম। কলমটি ব্যবহৃত হয়েছে দলীয় প্রতীক দাঁড়িপাল্লার দণ্ড হিসেবে। গ্রন্থের দুই প্রান্ত থেকে একটি অর্ধ পরাবৃত্ত রয়েছে, যা প্রবেশদ্বার অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর নিচে সোনালি অক্ষরে ‘বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী’ লেখা। আর সোনালি রঙের ওপর সাদা রং দিয়ে আরবি ও ইংরেজিতে দলটির নাম লেখা রয়েছে।
লোগো পরিবর্তনের বিষয়ে জানতে চাইলে জামায়াতের কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের আজ রাতে মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, নতুন আঙ্গিকে এই লোগো করা হয়েছে। জামায়াত আমিরের গুরুত্বপূর্ণ দুটি বৈঠকে আজ এটি প্রদর্শন করা হয়েছে। তবে এটি প্রস্তাবিত লোগো, চূড়ান্ত নয়। আরও কয়েকটি লোগো তালিকায় আছে, সেখান থেকে যাচাই–বাছাই করে আগামী মাসে এই লোগো চূড়ান্ত করা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে এই লোগোও বাদ যেতে পারে।
তবে এই লোগো থেকে ‘আল্লাহু’ শব্দটি বাদ দেওয়া হয়নি বলে দাবি করেন এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। তিনি বলেন, লোগোর ভেতরে থাকা কলমের মধ্যে আল্লাহু লেখা আছে। লোগোর পাশাপাশি জামায়াতের দলীয় পতাকাও পরিবর্তন করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি।
কেন এই পরিবর্তন, জানতে চাইলে এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, অনেক দিন ধরে একই লোগো ও পতাকা রয়েছে। আগের লোগোটি যখন করা হয়েছিল, তখন নান্দনিক ডিজাইনের তেমন সুযোগ ছিল না। নতুন প্রেক্ষাপটে এগুলো পরিবর্তনের জন্য দলীয় ফোরামে আলোচনা হয়েছে। একটি শেপ (আকার) দেওয়ার চেষ্টা থেকেই এ পরিবর্তন।