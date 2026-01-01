খালেদা জিয়াকে ঘিরে মানুষের ভালোবাসা বিএনপিকে আরও শক্তিশালী করবে: মির্জা ফখরুল

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা বিরল ব্যক্তিত্ব বলে উল্লেখ করেছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, ‘ম্যাডামের (খালেদা জিয়া) চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে জনগণের যে ভালোবাসা তৈরি হয়েছে...মানুষের মধ্যে ইমোশনস (আবেগ) কাজ করছে, সেই ইমোশনস নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে আরও বেশি শক্তিশালী করবে।’
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ের বাইরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি মনে করেন, খালেদা জিয়ার প্রতি মানুষের ভালোবাসার কারণ তাঁর আপস না করার নীতি।
খালেদা জিয়া তাঁর নীতির প্রশ্নে কখনো আপস করেননি উল্লেখ করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘যিনি তাঁর নীতির প্রশ্নে কখনো আপস করেননি, দেশের স্বাধীনতার–সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কখনো আপস করেননি এবং যিনি তাঁর সমস্ত জীবনই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম–লড়াই করেছেন; কারাভোগ করেছেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত তিনি অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু কখনো এই দেশ ছেড়ে চলে যাননি। এই যে দেশের প্রতি ভালোবাসা, মাটির প্রতি ভালোবাসা, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, এটা এই সমস্ত মানুষকে আলোড়িত করেছে।’
দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে খালেদা জিয়ার অভিভাবকত্ব সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, এ সময় তাঁর চলে যাওয়ায় মানুষ সবচেয়ে মর্মাহত হয়েছে। সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের দর্শন এবং খালেদা জিয়ার আপসহীন অবস্থানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘একইভাবে তারেক রহমান সাহেবও (দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান) সেই পতাকা তুলেই জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এই দেশের স্বাধীনতা–সার্বভৌমত্বের জন্য কাজ করবেন, রক্ষা করার জন্য কাজ করবেন এবং তাঁকে সুসংগত করবেন ও গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করবেন—এটাই মানুষের প্রত্যাশা।’
গত ২৩ নভেম্বর থেকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর গত মঙ্গলবার ভোরে মারা যান বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। তাঁর সম্মানে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক চলছে। একই সঙ্গে সাত দিনের দলীয় শোক কর্মসূচি পালন করছে তাঁর দল বিএনপি।