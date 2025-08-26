দারিদ্র্যের হার ২৮ শতাংশ হওয়া উদ্বেগজনক: ইসলামী আন্দোলন

স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরও দেশে দারিদ্র্যের হার ২৮ শতাংশ হওয়া উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। দলটি বলছে, কমপক্ষে পৌনে পাঁচ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে এবং প্রতি চারজনের একজন এখন গরিব। এর চেয়ে হতাশাজনক আর কিছুই নেই।
আজ মঙ্গলবার দলীয় কার্যালয়ে ইসলামী আন্দোলনের সাপ্তাহিক বৈঠকে দলের মহাসচিব মাওলানা ইউনুস আহমদ এ কথাগুলো বলেন। দলের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়েছে।
ইসলামী আন্দোলনের মহাসচিব বলেন, দারিদ্র্যের এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে চাইলে সমতা, ন্যায়বিচার, বৈষম্যহীনতা ও নাগরিকের কল্যাণ নিয়ে আলোচনা বাড়াতে হবে।
চাঁদাবাজির কারণে দেশে নতুন বিনিয়োগ থমকে গেছে মন্তব্য করে ইউনুস আহমদ বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের দুর্বলতা এবং রাজনৈতিক সন্ত্রাসের প্রতি নমনীয়তার কারণে পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি।
বৈঠকে দলের মুখপাত্র ও যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বলেন, পিআর (সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি) নিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মন্তব্য আপত্তিজনক। ‘পিআর সংবিধানে নাই’—বারবার এমন মন্তব্য করে তিনি জনমত প্রভাবিত করতে চাইছেন কি না, সেই সন্দেহ দানা বেঁধেছে। তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে থেকে আরও সতর্ক ও নিরপেক্ষ আচরণ প্রত্যাশা করেন বলে জানান।
সাপ্তাহিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রেসিডিয়াম সদস্য সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লাহ, যুগ্ম মহাসচিব মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, মুহাম্মদ ইমতিয়াজ, সহকারী মহাসচিব আবদুল কাইয়ুম, আতিকুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ ইফতেখার প্রমুখ।