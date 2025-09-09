জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)
রাজনীতি

১৬ বছর বয়সীরা এনআইডি পাবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

যাদের বয়স ১৬ বছর বা ১৮ বছরের কম, তারা জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) পেতে নিবন্ধন আবেদন করতে পারবে। নির্বাচন কমিশন (ইসি) তাদের এনআইডি দেবে। তাদের বয়স ১৮ বছর হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের নাম ভোটার তালিকায় যুক্ত হবে।

আজ মঙ্গলবার নির্বাচন ভবনে এক ব্রিফিংয়ে ইসি সচিব আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

ইসি সচিব বলেন, যাদের বয়স ১৬ বছর হয়েছে, তারা নিবন্ধন করতে পারবে। তাতে ইসি অগ্রিম কিছু তথ্য রাখতে পারবে। তারা এনআইডি পাবে। যেসব শিক্ষার্থী বিদেশে পড়তে যায়, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়াসহ ছোটখাটো নানা কাজে এনআইডি প্রয়োজন হয়। এনআইডি না থাকলে তাদের অসুবিধায় পড়ে হয়। এ জন্য ১৬ বছর ও তার চেয়ে বেশি বয়সীরা এনআইডি পাবে। এ জন্য তারা ইসিতে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে পারবে।

ইসি সচিব জানান, এনআইডি হারানো গেলে তা পেতে নির্বাচন কমিশনে আবেদনের জন্য আর থানায় সাধারণ ডায়েরি বা জিডির কপি জমা দেওয়া লাগবে না। নাগরিকদের এনআইডি সেবা সহজ করতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

