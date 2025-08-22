জীবনের ন্যূনতম নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ সরকার: সিপিবি

অন্তর্বর্তী সরকার মানুষের জীবনের ন্যূনতম নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন (প্রিন্স)। তিনি বলেন, রাস্তায় নারী-পুরুষ কীভাবে নির্বিঘ্নে হাঁটবে, তা নিশ্চিত করুন।
আজ শুক্রবার রাজধানীর পুরানা পল্টনের মণি সিংহ সড়কে সিপিবি ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন রুহিন হোসেন।
‘ভোটাধিকার ফিরিয়ে দাও, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করো এবং বৈষম্যহীন শোষণমুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ো’ স্লোগানকে নিয়ে এবারের সম্মেলন আয়োজন করা হয়। দুই দিনব্যাপী এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সিপিবির সাধারণ সম্পাদক।
সম্মেলন শুরু হয় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে। পরে বিভিন্ন সংগীত পরিবেশন করে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। আগামীকাল শনিবার রাজধানীর কাকরাইলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে সাংগঠনিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
সিপিবির সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘সরকার মানুষের জীবনের ন্যূনতম নিরাপত্তা দিতে পারছে না। হাসিনার সময়ে যে ভয়ের রাজত্ব দেখেছি, নতুন ভয়ের রাজত্ব বাংলাদেশে দেখছি। ওনারা (অন্তর্বর্তী সরকার) এগুলোয় নজর দেন না। সংস্কারের কথা বলছেন।’
সংস্কার উদ্যোগে সিপিবি সহযোগিতা করছে উল্লেখ করে রুহিন হোসেন বলেন, ‘বৈঠকে আমরাও অংশ নিয়েছি। শুরুতেই আমরা বলেছি, সংস্কারের নামে কালক্ষেপণ করা যাবে না। সংস্কারের নামে ওনারা (অন্তর্বর্তী সরকার) মনে করছেন, কাগজে কিছু ভালো কথা লিখলেই সব ভালো হয়ে যাবে।’
সিপিবির সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘আমরা শুরুতেই বলেছি, সংস্কার করতে হলে আগে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করেন। রাস্তায় নারী-পুরুষ কীভাবে নির্বিঘ্নে হাঁটবে, তা নিশ্চিত করুন। বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম যেন নিয়ন্ত্রণ থাকে, সেটা নিশ্চিত করুন।’
গণতান্ত্রিক উত্তরণ ছাড়া দেশের জন্য মঙ্গলজনক কোনো পথ নেই উল্লেখ করেন রুহিন হোসেন। তিনি বলেন, নির্বাচনী পরিবেশ তৈরি ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের পথে হাঁটতে হবে।
অন্তর্বর্তী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে উগ্র ডানপন্থী ও একাত্তরের ঘাতক শক্তির আস্ফালন দেখতে হচ্ছে বলে মনে করেন সিপিবির প্রেসিডিয়াম সদস্য রফিকুজ্জামান লায়েক। তিনি বলেন, অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষায় জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি হচ্ছে। তিনি দেশের স্বার্থে গণবিরোধী সব পদক্ষেপ থেকে সরে আসতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।
চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে বাংলাদেশের শ্রমিকদের ভূমিকা অসামান্য ছিল বলে উল্লেখ করেন সিপিবির ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক জলি তালুকদার। তিনি বলেন, ‘চব্বিশ–পরবর্তী সরকারকে প্রশ্ন করতে চাই, শ্রমিকেরা কী পেয়েছে? অভ্যুত্থান হলেও শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়নি।’
জলি তালুকদার বলেন, ‘আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে ব্যবসা করেছে। বর্তমান সময়ে আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি, মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে ভিন্ন একটি প্রেক্ষাপট দাঁড় করানোর চেষ্টা হচ্ছে। আমরা বলতে চাই, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে কোনো আপস হবে না।’
সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সিপিবির ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি শামসুজ্জামান। দক্ষিণের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সাইফুল ইসলামের সঞ্চালনায় এতে আরও বক্তব্য দেন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান আশরাফ হোসেন, আহ্বায়ক ত্রিদিব সাহা প্রমুখ।
সম্মেলন শেষে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি পল্টন মোড় থেকে বিজয়নগর হয়ে সিপিবির কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়। এ সময় ‘দাম কমাও জান বাঁচাও’, ‘নিত্যপণ্যের দাম কমাও, বাজার সিন্ডিকেট ভাঙো’, ‘জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার করো’ প্রভৃতি লেখাসংবলিত প্ল্যাকার্ড বহন করেন নেতা-কর্মীরা।