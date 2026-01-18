নির্বাচন কমিশন ভবন
আপিলে বিএনপির দুজনের প্রার্থিতা বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

চট্টগ্রাম-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী সারোয়ার আলমগীর ও কুমিল্লা–১০ আসনে দলটির প্রার্থী আবদুল গফুর ভুইয়ার মনোনয়নপত্র বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ রোববার আলাদা আপিল শুনানি শেষে ইসি এ রায় দেয়।

রিটার্নিং কর্মকর্তার বাছাইয়ে এই দুজনের মনোনয়নপত্র বৈধ হয়েছিল।

ঋণখেলাপি হওয়ায় চট্টগ্রাম-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী সারোয়ার আলমগীরের মনোনয়নপত্র বৈধতার বিরুদ্ধে করা আপিল মঞ্জুর করেছে ইসি। এতে তাঁর প্রার্থিতা বাতিল হয়। অন্যদিকে চট্টগ্রাম-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী আসলাম চৌধুরীর প্রার্থিতা বহাল রাখা হয়েছে।

কুমিল্লা–১০ আসনে বিএনপির প্রার্থী আবদুল গফুর ভুইয়া দ্বৈত নাগরিক বলে আপিলে অভিযোগ করা হয়। এই প্রার্থী আপিল শুনানিতে অনুপস্থিত ছিলেন। ইসি তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল করে।

