কর্মজীবী নারীদের নিয়ে জামায়াত আমিরের ‘এক্স’ পোস্টের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঝাড়ুমিছিল

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের এক্স পোস্টে কর্মজীবী নারীদের নিয়ে করা আপত্তিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ ও ঝাড়ুমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
কর্মসূচি থেকে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ বলেন, ‘একটি রাজনৈতিক দল নারীকে দেশের অগ্রযাত্রার বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে—এটি নতুন নয়, তাদের দীর্ঘদিনের নীতি। ইতিহাস ও সাম্প্রতিক ঘটনাই এটি প্রমাণ করে।’ তিনি আরও বলেন, কর্মজীবী নারীদের সম্মান দিতে হবে, অবমাননার জন্য জনসমক্ষে ক্ষমা চাইতে হবে। আর নারীরা তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে।
সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হল সংসদের সাবেক ভিপি শেখ তাসনিম আফরোজ বলেন, ‘কিছু রাজনৈতিক দল নারীকে অবমাননার মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করছে। স্বাধীনতার পর থেকে তারা একমাত্র মুনাফিকি ছাড়া কোনো দায়িত্বই সফলভাবে পালন করতে পারেনি।’ তাদের সাংগঠনিক কাঠামো রাষ্ট্রভঙ্গের মতো কাজ করে উল্লেখ করে তিনি বলেন, অতীত থেকে তাদের কোনো শিক্ষা নেই, বরং আরও নিকৃষ্ট ও ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠেছে।
‘জামায়াত বারবার মিথ্যা ও নাটক করে নিজেদের সমর্থকদের ভুল ধারণায় ফেলছে’ অভিযোগ করে কর্মসূচি থেকে লেখক ও গবেষক মাহতাব উদ্দিন বলেন, ‘তাদের আমিরের এক্স আইডি হ্যাকের প্রমাণ দেখানোর দাবি ব্যর্থ হয়েছে। হ্যাক হলে প্রথমেই পাসওয়ার্ড পরিবর্তন হতো, কিন্তু তারা নিজেরাই তা বদলেছে—এটাই প্রকাশ করে এটি একটি সাজানো নাটক।’ প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হলে জামায়াতের আমিরকে জনসমক্ষে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
মাহতাব উদ্দিন অভিযোগ করেন, নারীদের ওপর অবমাননাকর মনোভাব জামায়াতের দীর্ঘদিনের নীতি। কর্মজীবী নারীদের সম্মান নস্যাৎ করার এই মনোভাব তাদের তৃণমূল পর্যায়ে সক্রিয়। নির্বাচন কমিশনকে ঘটনাটি যথাযথভাবে তদন্ত করার আহ্বান জানান তিনি।