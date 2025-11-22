‘জাসদ ঐক্য বাস্তবায়ন মঞ্চের’ সভায় একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা; ২২ নভেম্বর ২০২৫
‘জাসদ ঐক্য বাস্তবায়ন মঞ্চের’ সভায় একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা; ২২ নভেম্বর ২০২৫
রাজনীতি

জাসদের বিভক্ত সব অংশকে এক করতে ‘জাসদ ঐক্য বাস্তবায়ন মঞ্চ’ গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) বিভক্ত কয়েকটি অংশের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে ‘জাসদ ঐক্য বাস্তবায়ন মঞ্চ’ নামে একটি প্ল্যাটফর্মের আত্মপ্রকাশ হয়েছে। এ জন্য ৪৮ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মিলনায়তনে ‘জাসদ ঐক্য বাস্তবায়ন মঞ্চের’ এক সভায় এই কমিটি গঠন করা হয়। এ সময় জাসদের বিভিন্ন অংশের সাবেক ও বর্তমান নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

কমিটিতে চিকিৎসক মাহফুজুর রহমানকে আহ্বায়ক এবং আইনজীবী ফারাহ খানকে সদস্যসচিব করা হয়েছে। ফারাহ খান হলেন জাসদের প্রতিষ্ঠাতা সিরাজুল আলম খানের ভাতিজি। ৪৮ সদস্যের কমিটিতে জাসদ (সিরাজুল আলম খান), জাসদ (রব), জাসদ (ইনু) ও জাসদ (আম্বিয়া) অংশের নেতাদের রাখা হয়েছে।

সভায় জাসদ ঐক্য বাস্তবায়ন মঞ্চের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান বলেন, ‘বর্তমান পরিস্থিতিতে জাসদের সব গ্রুপকে এক মঞ্চে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। সব অংশের উল্লেখযোগ‍্য নেতা–কর্মীরা ঐক‍্য মঞ্চের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন।’

সদস্যসচিব ফারাহ খান বলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা আমরা বৃথা যেতে দিতে পারি না। এর জন‍্য দরকার আদর্শিক রাজনৈতিক শক্তি। সে লক্ষ‍্যে জাসদকে ঐক‍্যবদ্ধ করার কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য ভেদাভেদ ভুলে জাসদকে আবার ঐক‍্যবদ্ধ হয়ে তাদের হারানো গৌরব ও সম্মান ফিরিয়ে আনতে হবে।’

আরও পড়ুন