এনসিপির প্রার্থী তালিকা তৈরি হতে আর ‘দুই দিন’

দলীয় মনোনয়ন ফরম বিতরণ ও মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার পর এখন তাঁদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। যাচাই–বাছাইয়ের মাধ্যমে তাদের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হতে আর ‘দুই দিন’ সময় লাগতে পারে।
এনসিপি সারা দেশের ৩০০ সংসদীয় আসনেই প্রার্থী দেওয়ার কথা ভাবছে। তবে তাদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে কয়েক ধাপে। প্রথম ধাপে চলতি সপ্তাহেই শ খানেক আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হতে পারে বলে এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য আব্দুল্লাহ আল আমিন জানিয়েছেন।
এনসিপির দায়িত্বশীল নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ৬ থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে দলীয় মনোনয়ন ফরম বিক্রি করেছেন। এরপরও অনেককে মনোনয়ন ফরম দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে ৩০০ আসনের জন্য দেড় হাজারের বেশি দলীয় মনোনয়ন ফরম বিক্রি হয়েছে। অনলাইন–অফলাইন মিলিয়ে মনোনয়নপ্রত্যাশীদের অধিকাংশের সাক্ষাৎকারও নেওয়া হয়েছে।
এনসিপির শীর্ষ পর্যায়ের একজন নেতা জানান, দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি ও বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদকেরা এখন মনোনয়নপ্রত্যাশীদের বিষয়ে স্থানীয়ভাবে খোঁজখবর নিচ্ছেন। মাঠপর্যায়ে কার কেমন অবস্থান আছে, সেটাও বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে। যাচাই–বাছাই শেষে দলের রাজনৈতিক পর্ষদের অনুমোদন নিয়ে কয়েক ধাপে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। অন্যদিকে এনসিপির সঙ্গে কয়েকটি দলের জোটের আলোচনাও চলছে। জোট হলে শরিকদের আসনে এনসিপির প্রার্থী থাকবে না।
জানতে চাইলে এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান ও দলের মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী আজ রোববার বিকেলে প্রথম আলোকে বলেন, মনোনয়নের বিষয়টি নিয়ে এনসিপির রাজনৈতিক পর্ষদ ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে। প্রার্থী তালিকা তৈরি হতে দুই দিন লাগবে। তালিকা তৈরি হওয়ার পর প্রার্থীদের ঢাকায় ডেকে তাঁদের সঙ্গে কথা বলা হবে।