পরিস্থিতির উন্নতি না হলে নির্বাচন নিয়ে সংশয় কাটবে না: মজিবুর রহমান

অন্তর্বর্তী সরকার ও দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ তোলেন তিনি। মজিবুর রহমান জানান, প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে তাঁর দল এবি পার্টি বিষয়টি স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁরা মনে করেন, এই পরিস্থিতির উন্নতি না হলে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন মহলের যে সংশয় রয়েছে, তা কাটানো যাবে না।
মজিবুর রহমান বলেন, ‘সরকারের কার্যক্রমে সমন্বয় ও দৃঢ়তা এবং সুশৃঙ্খলতার খুব অভাব আমরা দেখতে পাচ্ছি। বিশেষ করে নুরুল হক আহত হওয়া এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঘটনা ঘটেছে, সেখানে আমরা দেখেছি যে সরকার এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে একধরনের সমন্বয় এবং নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্বের একটা ঘাটতি আছে।’
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে দুর্বল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবি পার্টির দেওয়া বক্তব্য তুলে ধরে মজিবুর রহমান জানান, তাঁরা অন্তর্বর্তী সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন, সরকার যাতে সশরীরে ও ভার্চ্যুয়ালি আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রতিটি বাহিনীর মাঠপর্যায় থেকে উপরস্থ সদস্যের অংশগ্রহণে বৈঠক করে। পাশাপাশি সরকার প্রধান যাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দৃঢ়ভাবে পদক্ষেপ নেয়।
নির্বাচন কমিশনের দক্ষতা প্রসঙ্গেও বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবি পার্টি। মজিবুর রহমান বলেন, নির্বাচন পরিচালনায় যাঁরা বিশেষজ্ঞ, অতীতে যাঁদের রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে খ্যাতি আছে—এ রকম সাবেক সরকারি কর্মকর্তাদের এবং আমলাতন্ত্রের মধ্যে যদি এ রকম লোক থাকে, তাঁদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়ে হলেও কাজ করানো যায়। আলোচনায় প্রশাসনিক রদবদলে লটারি পদ্ধতির বিরোধিতা করেন মজিবুর রহমান। তিনি ঝুঁকি ও জেলা উপজেলার দূরত্ব বিবেচনায় নিয়ে রদবদলের পরামর্শ দেন।
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে প্রধান উপদেষ্টাকে জাতীয় ও জেলা-উপজেলা পর্যায়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে একটি সমন্বিত কমিটি গঠনের পরামর্শ দিয়েছে এবি পার্টি। মজিবুর রহমান বলেন, ‘যাতে সেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর একটা ভূমিকা থাকে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্ব সেখানে কিছুটা হলেও লাঘব হয়।’
মজিবুর রহমান বলেন, প্রধান উপদেষ্টা তাঁদের আহ্বান জানিয়েছেন, বর্তমান সংকট মোকাবিলায় সব মতের সব পক্ষ যাতে ঐক্যবদ্ধ থাকে।