শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের মহাসমাবেশে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ঢাকা, ৭ অক্টোবর ২০২৫
রাজনীতি

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করতে কমিশন গঠন করা হবে: তারেক রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের কমিশন গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ মঙ্গলবার রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শিক্ষকদের এক মহাসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে এ মহাসমাবেশের আয়োজন করে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট। সমাবেশে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে তারেক রহমান বলেন, ‘জনগণের ভোটে বিএনপি রাষ্ট্রপরিচালনার সুযোগ পেলে অবশ্যই রাষ্ট্রের সামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিক নিরাপত্তাবেষ্টনী বাড়ানো কিংবা চাকরি স্থায়ীকরণ কিংবা জাতীয়করণের বিষয়টি ইতিবাচক বিবেচনার জন্য উচ্চ পর্যায়ের কমিশন আমরা গঠন করব, ইনশা আল্লাহ।’

বেসরকারি শিক্ষকেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তকরণসহ বেশ কিছু দাবির কথা জানিয়েছেন উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, বিএনপি শিক্ষকদের ন্যায্য দাবির সঙ্গে নীতিগতভাবে একমত।

সরকার গঠনের জন্য আগামী নির্বাচনে শিক্ষকদের সহযোগিতা ও সমর্থন চেয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, বিএনপি আগামী নির্বাচনে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক সহযোগিতা চায়। শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বিএনপির যে পরিকল্পনা, সেটি সফল করতেই এই সহযোগিতা চাওয়া হচ্ছে।

মহাসমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এতে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মো. সেলিম ভূঁইয়া। সঞ্চালনা করেন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের মহাসচিব চৌধুরী মুগীসউদ্দীন মাহমুদ ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব জাকির হোসেন।

সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও এ জেড এম জাহিদ হোসেন, সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ এস এম আমানুল্লাহ প্রমুখ।

